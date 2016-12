Fluminense empata com o Internacional e rebaixa a equipe colorada para a Série B (1-1)

Atualiza o conteúdo

O Internacional empata com o Fluminense em 1 a 1 e está rebaixado pela primeira vez para a série B do Campeonato Brasileiro.

49 min: Fim de jogo!

48 min: Falta um minuto

46 min: Com o resultado o Internacional está sendo rebaixado

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

42 min: GOOOOOOL DO INTERNARCIONAL! Gustavo Ferrareis recebe e bate da entrada da área para empatar o jogo

40 min: Inter cobra bola na área e ela saiu por cima do gol de Marcos Felipe, tiro de meta para o Fluminense

35 min: NA TRAVEEE! Contra-ataque tricolor, Wellington corta e chuta na trave, no rebote Marcos Junior impedido manda para fora

31 min: Alex chora no banco de reservas

27 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Wellington toca para Douglas que bate da entrada da área no canto sem chances para Danilo

25 min: Cartão amarelo para Marcos Junior

24 min: No Internacional sai Vitinho e entra Ariel

23 min: Internacional se manda o ataque

20 min: No Fluminense entra Marcos Junior e sai Richarlison

18 min: No Inter saem Alex e Valdívia para entrada de Gustavo Ferrareis e Andrigo

13 min: Richarlison chuta e acerta a rede pelo lado de fora

12 min: No Fluminense sai Henrique Dourado e entra Pedro

8 min: Jogo segue pegado nessa segunda etapa com raras chances claras de gol

2 min: UUUUH! Welligton recebe na cara do gol sozinho, toca por cobertura e erra

0 min: No Fluminense sai Julio César e entra Marcos Felipe

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

43 min: PEGOOOU! Richarlison bate fraco e Danilo defende

42 min: Cartão amarelo para Alex

42 min: PÊNALTI! Alex empurra Richarlison na área e o juiz marca a penalidade

36 min: Fluminense é melhor no jogo e ameaça mais

29 min: Scarpa cobra falta e ela passa a direita do gol de Danilo

23 min: Jogo é bem pegado sem chances claras de gol

18 min: Richarlison sobe bem e cabeceia com perigo

13 min: UUUUUUUUUH! Ótima jogada do Fluminense, Scarpa recebe na entrada de área e bate de primeira para ótima defesa de Danilo

7 min: Inter tenta pressionar nesse começo de jogo

2 min: UUUUH! Valdívia recebe passe de Vitinho na área, limpa e bate rasteiro com muito perigo ao gol de Julio César

2 min: Scarpa cobra falta na área e a zaga colorada tira dali

0 min: Começa o jogo!

Arbitragem da partida será por conta de Heber Roberto Lopes, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Carlos Berkenbrock

Já o Fluminense está confirmado com: Julio César; W. Silva, Henrique, Nogueira, W. Matheus; Edson, Douglas, Scarpa; Wellington, Richarlison, Dourado.

O Internacional vem a campo com: Danilo; William, Paulão, Ernando e Alex; Anselmo, R. Dourado, Anderson, Valdívia; Vitinho e Nico Lopez.

Vamos as escalações das equipes!

Internacional chega no estádio nesse momento.

AO VIVO: acompanhe o PRÉ-JOGO de Fluminense x Internacional pelo Brasileirão 2016

Fluminense e Internacional entram em campo neste domingo (11), às 17h, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. Essa será a primeira rodada do Brasileirão após o acidente envolvendo o time da Chapecoense na Colômbia. Diversas homenagens estão marcadas para o jogo em Edson Passos.

Sem vencer há nove rodadas, o Tricolor das Laranjeiras espera vencer a partida e assim encerrar o ano de forma mais digna. Já o Colorado entrará em campo para fazer o “jogo da vida”. A equipe gaúcha está dentro da zona de rebaixamento e para poder sair do Z-4 somente a vitória interessa. Além de ter que vencer seu jogo, o Internacional ainda deve torcer por um empate ou derrota do Sport que enfrenta o Figueirense no Recife.

O técnico do Fluminense, Marcão, encontrou dificuldades para escalar o time que vai enfrentar o Internacional no Domingo. Isso porque o clube deu férias antecipadas para 12 jogadores do elenco. Na última sexta-feira (9), Marcão definiu o time que mandará a campo no final de semana. A atividade realizada foi um rachão e os titulares venceram os reservas pelo placar de 4 a 1.

Marcão gostou da semana de trabalhos e diz acreditar na sua primeira vitória no comando técnico do Fluminense:

"Foi uma semana de dedicação e de muita responsabilidade. Acredito que trabalhamos bem durante esses dias e esperamos colocar no jogo tudo que foi trabalhado para que a gente possa somar três pontos", declarou o treinador.

O Fluminense vai a campo com: Júlio César; Wellington Silva, Nogueira, Henrique e William Matheus; Douglas, Edson e Gustavo Scarpa; Wellington, Richarlison e Henrique Dourado.

A 38ª rodada do Brasileirão de 2016 pode colocar o Internacional pela primeira vez na sua história na segunda divisão nacional. Para isso não acontecer o Inter deve vencer o Fluminense e “secar” o Sport. Esse também será o último jogo de Lisca no comando técnico do clube gaúcho. O treinador assumiu o cargo na 36ª rodada da competição.

Já em clima de despedida, Lisca optou por fechar o último treino do Inter em Porto Alegre. Segundo o treinador a opção de fechar o treino foi para aproveitar melhor seus últimos momentos com o grupo Colorado.

“Hoje não dei treinamento nenhum. Foi mais uma soltura. Queria mais privacidade. Congracei com jogadores, funcionários. Agradeci pelo momento, compreensão. Minha ideia é que sexta e sábado ocorra uma recuperação. Amanhã será uma movimentação sem conteúdo. É véspera de prova final e não adianta se matar muito. Hoje foi mais para passar a alegria que tive, o prazer mesmo neste momento difícil. Foi muito legal. Acho que a relação foi boa. Quero agradecer a todos pela compreensão. Hoje foi mais uma despedida, mas com alegria e afeto. Até para abraçar os jogadores”, declarou o treinador.

Já no Rio de Janeiro, o Internacional fez um treinamento pela manhã deste sábado (10) no Centro de Capacitação Física do Exército. A atividade não foi aberta para a imprensa. Antes de embarcar para o Rio, Lisca já havia mencionado o time que colocaria em campo no domingo. O treinador permanece apenas com uma dúvida na escalação inicial, entre Vitinho e Gustavo Ferrareis.

A provável escalação do Inter tem: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Alex; Rodrigo Dourado e Anselmo; Gustavo Ferrareis (Vitinho), Anderson e Valdívia; Nico López.