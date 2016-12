Longe do Maracanã e Beira-Rio, Fluminense leva vantagem em confrontos contra Internacional

O retrospecto de Fluminense e Internacional longe do Maracanã

Fluminense e Internacional será no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos. As equipes já se enfrentaram em outros estádios além de Maracanã e Beira Rio, como em Brasília pela Primeira Liga 2016, Raulino de Oliveira em 2005 e Moacyrzão em 2013. Veja abaixo outros estádios em que as equipes se enfretaram:



Eucaliptos, Porto Alegre: O Histórico de jogos vem desde 1937, quando o Fluminense foi derrotado por 1 a 0; em 1956, o Tricolor venceu por 3 a 1. Os jogos no estádio ocorreram até 1968. Além do Eucaliptos, as equipes já se enfrentaram diversas vezes no Beira-Rio, a casa do Internacional, também em Porto Alegre. O Fluminense teve um bom aproveitamento em Eucaliptos com apenas 1 derrota, 2 empates e 3 vitórias.



08/08/1937 - Internacional 1 x 0 Fluminense - Eucaliptos (Porto Alegre)

03/06/1956 - Internacional 1 x 3 Fluminense - Eucaliptos (Porto Alegre)

06/04/1959 - Internacional 1 x 1 Fluminense - Eucaliptos (Porto Alegre)

15/04/1962 - Internacional 1 x 2 Fluminense - Eucaliptos (Porto Alegre)

03/02/1965 - Internacional 0 x 1 Fluminense - Eucaliptos (Porto Alegre)

07/07/1968 - Internacional 2 x 2 Fluminense - Eucaliptos (Porto Alegre)



Laranjeiras, Rio de Janeiro: Assim como em Porto Alegre, o histórico de jogos na Laranjeiras é bastante antigo, vem desde 1937, aonde o Fluminense venceu por 4 a 3 o Internacional. Depois disso, fizeram jogos importantes por lá, como em 1992 quando fizeram o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Com 5 vitórias e 1 empate, o Fluminense nunca perdeu para o Colorado nas Laranjeiras.



26/09/1937 - Fluminense 4 x 3 Internacional - Laranjeiras (Rio de Janeiro)

27/08/1953 - Fluminense 2 x 1 Internacional - Laranjeiras (Rio de Janeiro)

26/11/1989 - Fluminense 0 x 0 Internacional - Laranjeiras (Rio de Janeiro)

10/12/1992 - Fluminense 2 x 1 Internacional - Laranjeiras (Rio de Janeiro)

24/08/1994 - Fluminense 2 x 1 Internacional - Laranjeiras (Rio de Janeiro)

08/09/1996 - Fluminense 2 x 1 Internacional - Laranjeiras (Rio de Janeiro)



Engenhão, Rio de Janeiro: Foi em 2012, na Copa Libertadores, Fluminense e Internacional se enfrentaram nas oitavas-de-final, e o Tricolor venceu por 2 a 1, garantindo a classificação. Com 2 vitórias e 1 empate, o Fluminense teve o melhor aproveitamento no Engenhão.



04/08/2011 - Fluminense 2 x 0 Internacional - Engenhão (Rio de Janeiro)

10/05/2012 - Fluminense 2 x 1 Internacional - Engenhão (Rio de Janeiro)

10/06/2012 - Fluminense 0 x 0 Internacional - Engenhão (Rio de Janeiro)



Estádio de Moacyrzão, Macaé: A disputa aconteceu em 2013 pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio em Macaé estava sendo

a casa do Fluminense naquele início de Campeonato, era o quarto jogo em 7 rodadas, tendo vencido os três jogos anteriores, contra Atlético-PR, Criciúma e Goiás. Infelizmente o Tricolor perdeu para o Inter por 3 a 0. Com 1 vitória e 1 empate, o Internacional tem o melhor aproveitamente no Moacyrzão.



13/07/2013 - Fluminense 2 x 3 Internacional - Moacyrzão (Macaé)

​01/06/2014 - Fluminense 1 x 1 Internacional - Moacyrzão (Macaé)



Mané Garrincha, Brasília: A disputa aconteceu em 2016 pela semifinal da Primeira Liga, Fluminense venceu o Internacional por 3 a 2 na disputa de pênaltis e garantiu a classificação para a final.

23/03/2016 - Fluminense x Internacional - Mané Garrincha (Brasília)



Raulino de Oliveira, Volta Redonda: Jogo foi válido pela 8ª rodada do Campenato Brasileiro, Flu venceu por 3 a 0.



19/06/2005 - Fluminense 3 x 0 Internacional - Raulino de Oliveira (Volta Redonda/RJ)





Veja abaixo outros estádios e resultados de confrontos entre os Tricolores e Colorados:



02/06/1949 - Internacional 1 x 1 Fluminense - Estádio da Montanha (Porto Alegre)

19/02/1978 - Internacional 0 x 3 Fluminense - Serra Dourada (Goiânia/GO)

11/12/1988 - Fluminense 2 x 2 Internacional [PK 5x6] - São Januário (Rio de Janeiro)

27/09/1994 - Internacional 1 x 0 Fluminense - Fred Saldívia (Dourados/MS)

06/10/2013 - Internacional 1 x 0 Fluminense - Centenário (Caxias do Sul)

20/01/2016 - Fluminense 0 x 1 Internacional - Lockhart Stadium (Fort Lauderdale, EUA)



Jogos no Maracanã, Rio de Janeiro: No Maracanã, foram 6 vitórias para cada time e 5 empates, os dois times tiveram um bom aproveitamento, porém o Fluminense decepcionou pelo fato do Maracanã ser a casa dele.



18/04/1954 - Fluminense 2 x 1 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

27/11/1968 - Fluminense 0 x 1 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

23/11/1972 - Fluminense 0 x 0 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

03/11/1973 - Fluminense 0 x 1 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

07/12/1975 - Fluminense 0 x 2 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

10/10/1976 - Fluminense 1 x 1 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

21/03/1985 - Fluminense 1 x 0 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

02/09/1990 - Fluminense 1 x 1 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

10/11/2001 - Fluminense 0 x 1 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

17/04/2003 - Fluminense 3 x 1 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

01/09/2004 - Fluminense 3 x 1 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

03/06/2006 - Fluminense 2 x 3 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

26/05/2007 - Fluminense 3 x 0 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

02/08/2008 - Fluminense 1 x 2 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

18/10/2009 - Fluminense 2 x 2 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

15/08/2010 - Fluminense 3 x 0 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)

28/11/2015 - Fluminense 1 x 1 Internacional - Maracanã (Rio de Janeiro)



Jogos no Beira Rio, Porto Alegre: No Beira Rio, quem teve o melhor desempenho foi o Internacional com 14 vitórias e 10 empates. Já o Fluminense, com apenas 6 vitórias.



09/11/1969 - Internacional 1 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

25/10/1970 - Internacional 2 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

08/08/1971 - Internacional 0 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

19/06/1974 - Internacional 1 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

04/07/1974 - Internacional 2 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

22/10/1975 - Internacional 3 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

28/01/1976 - Internacional 0 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

02/03/1978 - Internacional 2 x 3 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

06/02/1985 - Internacional 1 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

07/09/1986 - Internacional 2 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

28/10/1987 - Internacional 0 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

24/03/1991 - Internacional 2 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

17/02/1992 - Internacional 1 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

13/12/1992 - Internacional 1 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

31/08/1994 - Internacional 3 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

12/10/1994 - Internacional 3 x 2 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

23/09/1995 - Internacional 1 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

17/08/1997 - Internacional 4 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

09/08/2000 - Internacional 1 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

13/10/2002 - Internacional 2 x 2 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

21/08/2003 - Internacional 0 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

09/05/2004 - Internacional 0 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

02/10/2005 - Internacional 2 x 2 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

15/10/2006 - Internacional 2 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

29/08/2007 - Internacional 1 x 4 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

23/11/2008 - Internacional 0 x 2 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

15/07/2009 - Internacional 4 x 2 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

03/11/2010 - Internacional 0 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

06/11/2011 - Internacional 1 x 2 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

25/04/2012 - Internacional 0 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

09/09/2012 - Internacional 0 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

12/10/2014 - Internacional 2 x 1 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)

12/08/2015 - Internacional 1 x 0 Fluminense - Beira-Rio (Porto Alegre)