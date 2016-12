Fluminense observa situação de empréstimo de Thiago Heleno, do Atlético-PR

(Foto: Reprodução/Atlético-PR)

A temporada 2017 começa a ser planejada e o Fluminense observa o mercado atrás de reforços. Visando melhorias no setor defensivo, o clube acompanha a situação do zagueiro Thiago Heleno, emprestado ao Atlético-PR até o fim de 2016 pelo Deportivo Maldonado, do Uruguai, que detém os direitos federativos do jogador.

A negociação é complicada. O clube uruguaio não quer reemprestar o zagueiro novamente e só aceita a transferência definitiva. O Atlético-PR tem prioridade na compra dos direitos que custam em torno de US$ 2,5 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões). Segundo Giba Brasil, empresário do jogador, a prioridade do atleta é ficar no Paraná para disputa da Libertadores.

“A prioridade do Thiago Heleno é o Atlético. Ele quer ficar no clube para a Libertadores, mas ainda não assinamos nada. Está complicada a negociação, mas acho que vai dar certo. É um negócio entre os clubes, eles é que tem que se acertar”, explica o empresário.

O Atlético-PR terminou o Brasileirão 2016 na sexta colocação, com 47 pontos, foi o melhor mandante e teve a defesa menos vazada. Thiago Heleno atuou em 51 jogos durante a temporada e marcou cinco gols. O Fluminense conta com Henrique, Renato Chaves, Nogueira e Gum - este negociando sua saída para o Trabzonspor, da Turquia - para a mesma posição.