Imprensa turca revela interesse do Besiktas no atacante Richarlison

(Foto: Divulgação/Fluminense)

Não é apenas Gum, que negocia transferência para Trabzonspor, que pode deixar o Fluminense rumo ao futebol turco. De acordo com a imprensa do país, o atacante Richarlison está na mira do Besiktas para a próxima temporada. O jogador foi encontrado através do sistema de scout da comissão técnica e foi apelidado de 'Novo Romário'.

De acordo com o relatório elaborado pela administração do Besiktas, os alvos são atletas com idade abaixo de 21 anos e potencial para desenvolvimento no futuro. Além de Richarlison, outros dois nomes também estão em pauta: Rosales, do Racing e Jerry, do Heerenveen.

O Besiktas trabalha com orçamento fixado em € 12 milhões para concluir as negociações. Richarlison chegou ao Fluminense em janeiro, contratado junto ao América-MG por R$ 10 milhões. Em 2016, atacante atuou em 33 partidas e marcou quatro gols.