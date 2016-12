Abel Braga comenta possível ida de Conca ao Flamengo: "Está trocando a idolatria"

Abel comenta possível ida de Conca ao Flamengo: "Está trocando a idolatria"

Campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, Darío Conca caminha a passos largos para acertar com o Flamengo para a próxima temporada. Recuperando-se de uma lesão no joelho, o meia costura um acordo visando sua recuperação com a diretoria rubro-negra. No entanto, isso não tem agradado a todos. Abel Braga, técnico contratado pelo Tricolor das Laranjeiras para 2017, comentou sobre a decisão do jogador.

"É uma situação muito complexa. Acho que a decisão não tem de partir do clube, mas do atleta. O Conca é um ídolo, saiu do país para fazer a independência (financeira). Ele fez por onde. Mas tem de saber que a grande porta que se abriu foi no Fluminense. Foi o clube que alavancou sua carreira, onde se tornou ídolo e teve conquistas", disse Abel Braga ao NETFLU.

Abel Braga lembrou de seu trabalho com Conca em 2011. Elogiou seu caráter e personalidade, mas foi duro ao afirmar que estaria "trocando toda a sua idolatria" optando pelo clube rival daquele onde teve suas maiores conquistas no futebol.

"Tive um finalzinho de trabalho com ele em 2011. Fiquei encantado com o caráter e a personalidade. Um cara incrível. Mas agora ele está trocando toda essa idolatria que tem no Fluminense por um rival. Não é nem escolha do clube, mas do atleta. Ninguém me falou nada de ele procurar o Fluminense. O Fluminense deve ao Conca, mas o Conca também deve o Fluminense. Se ele procurou outro caminho, não temos de julgar. O torcedor tem de entender que o Conca vai passar, o Fred, e tantos outros. E o Fluminense vai continuar aí. Gosto do jogador? Gosto. Do cara? Gosto. Mas gosto do Fluminense também. E ele, para vir para o Fluminense, tem de gostar. Quem foi o Conca antes do Fluminense? Ele explodiu onde antes do Fluminense?"



No entanto, Abel Braga declarou-se fã do argentino e finalizou dizendo que se Conca "fosse realmente grato ao Fluminense, teria de voltar". O argentino está se recuperando de lesão após romper os ligamentos do joelho esquerdo após partida pelo Shanghai SIPG, na Liga Chinesa.



"É aquele negócio da gratidão, né, cara. A gente vai para onde se sente feliz. Eu estou muito feliz de estar nesse clube, que me formou como homem, adoro. Com certeza, se não tivesse essa paixão, não iria. Tiro por mim também. O torcedor é passional, mas acho que o atleta, nesse momento, também tem de ser passional. Poxa, será que ele terá essa idolatria no rival que teria aqui? Se fosse realmente grato ao Fluminense, teria de voltar. É meu camarada, todos gostam dele no clube. Mas é tal negócio, né, cara, isso passa. Não vejo mal nenhum por parte dele em jogar onde se sente feliz"