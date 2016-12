Pedro Abad assume oficialmente a presidência do Fluminense para o próximo triênio

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense está de presidente novo. Na noite desta terça-feira (20), Pedro Abad foi homologado oficialmente como o novo mandatário do clube para os próximos três anos. Candidato da Flusócio e representante chapa "Somos Fluminense", Abad venceu a eleição no fim de novembro com mais de 50% dos votos.

"Prometo trabalho, muito trabalho. As vezes a bola entra, as vezes não entra, mas sempre estaremos trabalhando", disse Pedro Abad no primeiro discurso como presidente do Fluminense.

Antes de assumir a posse, os Conselheiros do Fluminense votaram para aprovar os nomes indicados por Pedro Abad para assumirem os cargos de vice-presidente. Todos foram aprovados, entre eles José Melo da Silveira (vice administrativo), Diogo Bueno (vice de finanças), Fernando Veiga (vice de futebol), Bruno Curi (vice jurídico), Iden Halfen (vice de marketing), Pedro Antônio (vice de projetos especiais), Rogério Félix (vice de TI) e Barçante (tesoureiro).

Peter Siemsen, candidato da Flusócio, assumiu a presidência do Fluminense para o triênio 2011-13 e, neste período, foi campeão brasileiro e estadual em 2012. Em 2013, foi reeleito para o triênio 2014-16, tendo conquistado apenas a Copa da Primeira Liga e construído o CT neste tempo. O agora ex-presidente apoiou Pedro Abad, também da Flusócio.

"Tenho certeza que não erramos em momento algum na área da base. Não era pensar em sempre em ser campeão, mas no futuro. Como pessoa, termino minha gestão sentindo orgulho", afirmou.