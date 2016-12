Após ser homologado presidente do Fluminense, Pedro Abad se diz ciente em não repetir erros de Peter

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na noite desta terça-feira (20), Pedro Abad assumiu a presidência do Fluminense definitivamente para os próximos três anos. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre, na sede do clube, em Laranjeiras. Candidato da Flusócio e representante da chapa "Somos Fluminense", Abad foi eleito com 51% dos votos na eleição realizada no fim do mês de novembro.

Após receber o bastão de Peter Siemsen e tornar-se o 38º presidente da história do Fluminense, Pedro Abad atendeu a imprensa e, logo depois, falou exclusivamente com a VAVEL Brasil. O novo mandatário do clube, que teve apoio de Peter Siemsen, explicou como evitar os erros do ex-presidente.

"A experiência nesses seis anos e estar acompanhando a forma de como foi feita o clube, me dá uma ideia muito clara de onde o clube poderia ter ido melhor. Entendendo onde foram os caminhos que nem sempre se revelaram os mais adequados, a gente aprende lições e a partir delas não cometemos os mesmos erros. Me sinto mais apto a não praticar ações que não venham a dar os resultados que a gente quer do que eu estava há seis anos atrás. Me encontro ciente em não repetir (os erros)", explicou.

O Fluminense terminou o ano de 2016 em baixa, terminando o Campeonato Brasileiro com dez jogos sem vencer. O clube se reforçou ao contratar Abel Braga e tem os jogadores Sornoza e Orejuela, do Independiente del Valle, já acertados para 2017. Apesar dos nomes especulados, o novo presidente não quis revelar nomes, mas deu pistas.

"Jogadores que a gente sabe que tem o índice muito alto de probabilidade de render em campo, independente de ser extremamente valorizado no mercado ou ser um jogador que, embora conhecido da torcida, não é o que chama o torcedor para o aeroporto. O que importa é que renda dentro de campo e a aposta no Fluminense tem que ser feita com muito critério. O que posso dizer é que vem jogador para ser titular", disse.

Ainda sobre reforços, o ídolo Conca também entrou na pauta do Fluminense nas últimas semanas. Entretanto, o meia argentino estaria mais próximo de acertar com o rival Flamengo do que retornar para o Tricolor. Abad não falou muito sobre o assunto, mas disse que todos têm respeitar a decisão do jogador.

"Conca é ídolo do Fluminense e está no mercado. É natural que os clubes se interessem por ele. Não tem muito o que falar sobre o Conca neste momento e a decisão que ele tomar para o futuro dele tem que ser respeitada independente de qualquer coisa", afirmou.

Por fim, algo que foi bastante falado durante as eleições e a campanha do candidato eleito foi sobre o futuro estádio do Fluminense. O ex-presidente Peter Siemsen conseguiu um terreno na Barra da Tijuca, próximo ao novo CT do clube, e agora Pedro Abad terá a missão de dar seguimento ao trabalho. O novo mandatário explicou os próximos passos.

"Vamos trabalhar intensamente sobre o documento que fizemos com o detentor do terreno, na elaboração de um projeto a ser apresentado a prefeitura e ele sendo aprovado mudam as chances de construção e ganhamos nosso terreno. A partir disso é obter as licenças e começar as obras", explicou.