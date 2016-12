Magno Alves deixa Fluminense e é anunciado como reforço do Ceará

Na noite desta quinta-feira (22), o Ceará fechou mais uma contratação para a temporada 2017. Através de seu site oficial, o clube confirmou a assinatura de contrato com o atacante Magno Alves. Com 180 jogos, o atacante já fez 93 gols pelo Mais Querido. Esta será sua terceira passagem, onde conquistou dois títulos estaduais e a Copa do Nordeste em 2015.



“O bom filho à casa torna. Muito feliz com esse retorno ao Ceará. Vou dar o máximo de mim, como sempre, para que este ano seja muito especial. Obrigado por todo carinho dessa torcida que sempre me abraçou!”, ponderou o atacante Magnata em entrevista ao cearasc.com após assinar contrato com o Mais Querido.

Magno Alves retorna ao Ceará após uma temporada de despedida no Fluminense. Pelo Tricolor das Laranjeiras, tornou-se o décimo maior artilheiro da história do clube com 124 gols marcados.