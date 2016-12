Google Plus

Henrique Dourado é sondado por três clubes e pode deixar o Fluminense

O atacante Henrique Dourado pode ser mais um a deixar o Fluminense. O jogador, de 27 anos, chegou ao Tricolor em julho após boa fase no Vitória de Guimarães, de Portugal, com a missão de substituir Fred, que na época havia se transferido para o Atlético-MG. Seis meses depois, porém, o saldo foi negativo – o atacante balançou as redes somente duas vezes em 14 jogos.

Apesar da má fase, Henrique Dourado despertou interesses de três clubes da Série A: Bahia, Sport e Chapecoense. Como o jogador tem contrato até 2020 com o Tricolor, a tendência é que qualquer negociação seja feita por empréstimo. Além disso, o alto salário pode ser um empecilho, já que o atleta recebe cerca de R$ 400 mil mensais.

Com muitos jogadores tendo contratos longos, a exemplo de Dourado, o Fluminense está buscando reduzir a sua folha salarial. Visando isso, o clube já acertou as saídas dos laterais Igor Julião e Jonathan, além do atacante Magno Alves. Também, Gum, Cícero, Dudu e Osvaldo podem ser os próximos a deixar o Tricolor.

As únicas contratações concretizadas, até o momento, foram da dupla equatoriana Orejuela e Sornoza. O Fluminense se reapresentará no dia 4 de janeiro, no CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva.