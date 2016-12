Scarpa confirma contato do Palmeiras, mas mantém foco no Flu: "Tenho contrato longo"

(Foto: Agencia PorcoPress)

Destaque do Fluminense em 2016, Gustavo Scarpa é um dos grandes desejos dos clubes nesta janela de transferência – em especial, do Palmeiras. Nesta quarta-feira (28), antes de sua participação no Jogo das Estrelas, evento organizado por Zico, o meia comentou sobre os problemas em sua renovação e garantiu foco no clube em 2017.

"Não tenho pressa para renovar, tenho contrato longo. Estou de boa. Não sei como será o futuro, não sei nem o que vou fazer amanhã. Meu foco é no Fluminense e em fazer um 2017 melhor"

O Palmeiras é um dos clubes que fiscaliza o meia de perto. Scarpa confirmou o contato dos paulistas, mas revelou o desejo de cumprir seu contrato em vigor. No entanto, lembra que a única maneira de sair seria pagando sua multa rescisória.

"Não conversei com meu empresário ainda. Tenho contrato até 2019 e pretendo cumprir, a menos que alguém pague a multa, como o Alexandre Torres disse", declarou.

Gustavo Scarpa terminou o ano como líder de assistências do Brasileirão 2016 e tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2019. A expectativa do clube é renovar o vínculo até 2021, mas a negociação está emperrada. O Palmeiras busca o meia para compôr elenco, visando a disputa da Libertadores.