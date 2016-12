Flu aceita proposta, pagará parte do salário e Cícero retorna ao São Paulo

(Foto: Divulgação/São Paulo)

Fim de novela: Cícero é o novo reforço do São Paulo. A transferência foi confirmada através das mídias sociais do clube paulista. O meiocampista de 32 anos retorna ao Morumbi até o fim de 2018, por empréstimo. No Fluminense, encerrou 2016 como artilheiro da temporada, mas o clube não receberá qualquer ressarcimento financeiro pela negociação.

O negócio pode soar estranho, mas se alinha com os objetivos das diretorias de ambos os clubes. O Fluminense busca reduzir sua folha salarial e Cícero não se enquadrava na atual realidade. Com salário estimado em R$ 400 mil, os cariocas aceitaram pagar parte do salário para finalizar sua ida ao São Paulo. Se de um lado o Tricolor pagará R$ 4 milhões por dois anos, economizará outros R$ 6 milhões no mesmo período.

Já o São Paulo adota um novo modelo de negociações no mercado. Pedido por Rogério Ceni, Cícero é a terceira negociação que chega sem custo ao Morumbi - Wellington Nem e Neílton completam a lista. Segundo os dirigentes do clube, o orçamento reservado para reforços gira em torno de R$ 17,5 milhões para 2017.

Cícero teve passagem pelo São Paulo entre 2011 e 2012 e tem Rogério Ceni como grande admirador - na época, o então novo treinador bateu boca com Ney Franco por sua titularidade. No total, disputou 92 partidas e marcou 16 gols. Pelo Fluminense, duas passagens, 197 jogos e 49 gols marcados.

Além de Cícero, Wellington Nem e Neílton, o São Paulo também fechou com o goleiro Sidão, ex-Botafogo, para a próxima temporada. No Fluminense, apenas Junior Sornoza e Jefferson Orejuela, ambos ex-Independiente Del Valle, do Equador, foram anunciados.