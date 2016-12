Fluminense acerta com ponteira grega Eva Chantava para equipe de vôlei

Visando melhoria na Superliga Feminina de Vôlei, o Fluminense tem uma nova integrante para sua equipe: trata-se da grega Eva Chantava, ponteira de 26 anos que tem passagem pela seleção da Grécia e por clubes como CSM Târgovişte (Romênia), Lokomotiv Baku (Azerbaijão), Karsiyaka (Turquia) e Olympiacos (Grécia). Recém-chegada ao Rio de janeiro, a atleta comemorou o acerto com Tricolor.



"É uma honra estar aqui. Fui bem recebida pela equipe e comissão técnica. Já conhecia o Fluminense, sei da tradição do clube, não só no futebol, mas no vôlei e outros esportes. Me sinto bem, já fiz amigos e a cidade é linda. Estou adorando", disse.



Devido ao regulaento da Superliga, Eva só poderá estrear na abertura do returno da competição, na segunda semana de janeiro, contra o Rexona-Sesc. A grega já treina com as companheiras e segue atenta às ordens do técnico Hylmer Dias, um dos responsáveis pela sua contratação.



"Apesar da pouca idade, a Eva já tem experiência internacional. Percebi que ela chegaria para agregar. Somos um time e é preciso ter espírito de equipe. Tenho certeza que ela vai nos ajudar nessa caminhada. Ela saca bem, tem bom passe e vai dar agilidade ao grupo. Seguimos treinando e trabalhando para o returno, agora com mais uma Guerreira", declarou.



O Fluminense terminou o primeiro turno da Superliga em oitavo lugar (16 pontos), com cinco vitórias e seis derrotas. O primeiro confronto tricolor do returno será contra o atual campeão Rexona-SESC, dia 9 de janeiro, no Tijuca Tênis Clube.