Fluminense 2016: relembre os 10 melhores jogos da temporada tricolor

Foto: Nelson Perez/ Fluminense FC

O ano de 2016 para o Fluminense não foi um dos melhores. Nem dos piores. O clube conquistou a Primeira Liga no meio do ano e não sofreu maiores emoções no Campeonato Brasileiro. Talvez, não ficar no agora G-6 tenha sido a desilusão dos tricolores no ano que passou. Mas, dentre os jogos da temporada, a VAVEL Brasil separou um top10 dos jogos do Tricolor Carioca para servir de retrospectiva e ânimo para a temporada que estar por vir.

10. A estreia do Giulite Coutinho: Flu vence Cruzeiro por 2 a 0

Depois de sofrer com as inúmeras viagens devido ao Maracanã estar cedido aos Jogos Olímpicos, o Fluminense mandou seu primeiro jogo, literalmente em casa, somente em julho deste ano. Com o Estádio Giulite Coutinho lotado, o Flu estreou na nova casa com vitória por 2 a 0 diante do Cruzeiro.

Ao marcar o segundo gol da partida, Marcos Jr apontou para o gramado e como quem diz “isso aqui é nosso”. E foi. Edson Passos foi um verdadeiro Alçapão Tricolor durante alguns meses.

9. Desencanto do Richarlison: Fla-Flu na Arena das Dunas

Gol contra, choro e chuva. O Fla-Flu já possui uma mística diferente de qualquer outro jogo, mas a partida entre Flamengo e Fluminense realizada na Arena das Dunas foi emocionante e o Flu bateu o Fla por 2 a 1. William Arão, contra, abriu o placar para o Tricolor Carioca. Guerrero empatou a partida em seguida. Mas, após erro grave do zagueiro rubro negro, Rafael Vaz, Richarlison deu a vitória ao Flu, marcando seu primeiro gol com a camisa tricolor e indo às lágrimas.

8. A busca pela Libertadores: Flu bate o Sport

Buscando com todas as forças a vaga na Libertadores – que não veio -, o Fluminense usou o fator casa ao seu favor em boa parte do Campeonato Brasileiro. Um desses jogos foi contra o Sport. Empurrado por seus torcedores, o Fluminense fez, talvez, seu melhor segundo tempo da competição e venceu, de virada, o Sport por 3 a 1 com um golaço de Gustavo Scarpa.

7. Alçapão Tricolor: Vitória de 3x2 sobre o Figueirense

Chamado de Alçapão por parte da torcida tricolor, Edson Passos fez a diferença mais uma vez. Desta, contra o Figueirense. Em partida complicada o Tricolor Carioca dominou todo o primeiro tempo da partida e abriu 2 a 0 com gols de Scarpa e Renato Chaves. Mas, na volta do intervalo, o jogo parecia ser outro. O Figueirense dominou toda a etapa final, empatou a partida e por pouco não virou. Empurrado por seus torcedores, o Flu então marcou o terceiro gol com Magno Alves, garantindo os três pontos.

6. Caiu na Baixada... Flu vence o Galo em Edson Passos

No reencontro com Fred, a noite em Edson Passos foi melhor para a torcida do Flu. Com o camisa 99 do Galo apagado, substituído ainda no primeiro tempo, o Tricolor Carioca não encontrou maiores dificuldades e bateu o Atlético Mineiro por 4 a 2, de virada, em noite inspirada do veterano Magno Alves, que com três assistências coroou mais uma vitória do Flu em Edson Passos.

5. O show de Cícero: 3x0 na Ponte Preta

Hoje negociado com o São Paulo, o meia Cícero teve uma manhã inspirada no Giulite Coutinho, contra a Ponte Preta. Em ótima fase, o polivalente camisa 7 marcou dois gols num jogo que não foi fácil para o Tricolor. Dominado pela Macaca na primeira etapa da partida, o Flu contou com a inspiração dos meias Cícero e Gustavo Scarpa para sair com os três pontos garantidos da Baixada Fluminense.

4. A semifinal da Primeira Liga diante do Internacional

A semifinal da Primeira Liga entre Fluminense e Internacional, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília foi cheia de emoção. No tempo normal, Osvaldo e Vitinho brilharam, sendo autor dos dois gols para sua equipe no empate de 2 a 2. Nas penalidades, Diego Cavalieri foi o principal destaque ao defender duas cobranças coloradas e colocar o Tricolor Carioca na final da competição.

3. Caiu em Itaquera, já era? A vitória do Flu dentro da Arena Corinthians

Após ser eliminado pelo Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense se reentrou com o rival, pelo Campeonato Brasileiro no Itaqueirão. Assim como a partida mata mata, o duelo pelo Brasileirão foi marcado de polêmicas e reclamações contra a arbitragem.



Dentro das quatro linhas, o Fluminense bateu o Corinthians por 1 a 0 com gol do Cícero aos 49 minutos do segundo tempo. Após a partida, as reclamações sobre arbitragem se estennderam em entrevistas coletivas e nas redes sociais.

2. Jogo de sete gols: O Cruzeiro x Fluminense da Primeira Liga

Fazendo uma prévia do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fluminense se realizaram uma grande partida pela Primeira Liga. O jogo contou com sete gols, sendo três do então meio-campo tricolor Diego Souza, hoje no Sport. Gustavo Scarpa completou o placar para o Fluminense, enquanto Rafael Silva, duas vezes, e De Arrascaeta descontaram para os donos da casa, e assim o Tricolor venceu a raposa por 4x3 assumindo a liderança do grupo A.

1.O título da Primeira Liga diante do Atlético Paranaense

Num ano entre altos e baixos, o Fluminense conquistou a Primeira Liga. No jogo de decisão da primeira edição do torneio, a torcida tricolor lotou o Estádio Radialista Mario Helênio, em Juiz de Fora e viu o Flu vencer o Atlético por 1 a 0.

Depois de uma partida bastante equilibrada, o gol do título saiu aos 35 minutos do segundo tempo, com Marcos Júnior, que entrou no segundo tempo do jogo e colocou seu nome na história do Tricolor Carioca.