Nova safra de Xerém: conheça os atletas da base que serão utilizados pelo Flu em 2017

(Foto: Bruno Haddad/Fluminense FC)

Xerém é peça vital para sustentabilidade do Fluminense, tanto pelo lado futebolístico, quanto pelo lado financeiro. Precisando reduzir sua folha salarial de R$ 7 milhões para R$ 5,5 milhões para se adequar a nova realidade do clube, a categoria de base tricolor será bastante utilizada durante a temporada 2017. Não é novidade, mas a nova safra conta com mais nomes.

Se a torcida está acostumada com Gustavo Scarpa, Douglas, Marcos Júnior e Léo Pelé, passará a conhecer nomes como Pedro, Marcos Calazans e Luiz Fernando. A VAVEL Brasil montou este guia para auxiliar a torcida tricolor a conhecer os novos garotos que estarão no elenco profissional na próxima temporada.

Marcos Felipe - Goleiro - 20 anos

Desde o sub-15 no Fluminense, já jogou em todas as categorias do tricolor. Um dos grandes momentos pelo sub-20 foi na conquista da Al Kass Cup, em 2013, onde na final contra o PSG, defendeu 1 penalti. Na libertadores de 2013, foi inscrito, mas não jogou. Em 2015, foi emprestado ao Macaé, onde fez 8 jogos. Nesse ano, estreou pelo Fluminense contra o Internacional, substituindo Julio César, que saiu no intervalo. Na seleção Brasileira atuou com frequencia, sendo campeão do Torneio Internacional de Futebol e de Toulon em 2014. Chegou a ser cotado para ir as olimpiadas.

Reginaldo – Zagueiro – 20 anos

No Fluminense desde 2012, não teve chances no profissional e foi emprestado 5 vezes : PSTC, Esportivo, Metropolitano, FF Jaro (Finlandia) e Vila Nova. No clube goiano foi onde teve mais destaque, sendo capitão da equipe. Chegou a ser improvisado de lateral direito e volante. Em 46 jogos, marcou 2 gols.

Alan Fialho – Zagueiro – 23 anos

Revelado pelo Audax, foi contratado pelo Fluminense em 2013. Sem espaço, foi pra Polônia onde jogou pelo Legia Warszawa B, depois foi pro elenco principal. Em 2015, disputou o Paulista pelo Linense e no segundo semestre, voltou a Polonia, para jogar pelo Arka Gdynia. No clube polonês, foi campeão da segunda divisão e quase foi chamado para a seleção, mas não foi liberado. Em 2016, renovou com o tricolor até o fim de 2018.

Ygor Nogueira – Zagueiro – 21 anos

Zagueiro que desde o sub-17 está no Fluminense. Também participou da conquista da Al Kass Cup em 2013. Pra ganhar experiência, foi emprestado ao Genk, da Bélgica, em 2014, onde fez apenas 1 jogo. Em 2015, foi campeão brasileiro sub-20 com o Fluminense, sendo o capitão da equipe tricolor. No mesmo ano, estreou no profissional, contra o Internacional. Em 2016, integrou o elenco profissional e participou do elenco campeão da Primeira Liga. Tem 6 jogos no elenco principal.

Mateus Norton – Volante – 20 anos

Revelado em 2016 pelo Aimoré, disputou o Campeonato Gaucho, onde fez 12 partidas e marcou 3 gols, um deles contra o Internacional. Atraiu o interesse do Fluminense e em Março foi contratado por empréstimo. Jogou no sub-20 tricolor, onde também teve boas atuações. Nessa reta final do Brasileirão, foi contratado em definitivo pelo Flu e treinou com os profissionais, mas não estreou.

Luiz Fernando – Volante – 21 anos

Estreou pelo Fluminense em 2015, durante a Flórida Cup. Volante muito elogiado na base, Luiz chegou a treinar várias vezes no profissional, mas nunca teve tantas chances. Em 2016 foi emprestado ao Vila Nova, onde disputou o campeonato goiano e teve bom desempenho. Em 15 jogos, marcou 1 gol. Com projeto Flu-Europa, deixou o clube goiano e foi para o STK Samorin. Foi eleito um dos melhores do campeonato.

Marlon Freitas - Volante – 21 anos

Capitão do Fluminense sub-20, foi muito elogiado em 2015, na época emprestado ao FL Strikers da NASL. Nos Estados Unidos foram 31 jogos e 8 gols. Em 2016 fez parte do elenco profissional do Fluminense, chegou a ficar no banco em várias partidas.

Matheus Alessandro – Meia – 20 anos

Destaque da Taça das Favelas em 2014, pelo Vila Vintém. Foi contratado pelo Fluminense em 2015 e fez parte do elenco campeão brasileiro sub-20, tendo papel muito importante. É um jogador muito elogiado pela velocidade.

Marcos Calazans – Meia – 20 anos

Uma das maiores promessas do sub-20 do Fluminense, está desde o sub-17 no tricolor. Em 2013, era um dos mais jovens na conquista da Al Kass Cup. Recebeu o apelido de “Tcheco” após ser emprestado em 2014 ao Slovan Liberec, onde disputou 4 jogos. Foi campeão brasileiro sub-20 em 2015.

Pedro – Atacante – 19 anos

Dispensado pelo Flamengo, foi artilheiro das categorias de base do Fluminense, foi o artilheiro do tricolor na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em 2016, foi muito pedido pela torcida no profissional e estreou contra o Criciuma, na Primeira Liga e chegou a jogar um Fla-Flu. Disputou 4 jogos no profissional. É uma das esperanças do Fluminense para 2017.