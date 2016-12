Barcos rescinde contrato com Vélez Sarsfield, informa imprensa argentina

(Foto: Getty Images)

Hernán Barcos não é mais jogador do Vélez Sarsfield. O atacante de 32 anos teria rescindido seu contrato, que vencia no dia 30 de junho, e está livre para escolher seu futuro. A informação foi divulgada pela ESPN Argentina e pela Rádio Vélez a Fondo.

De acordo com o noticiário local, o atacante teve poucas oportunidades após a chegada de Omar De Felippe como técnico. Barcos deixa Liniers com apenas dois gols marcados em 11 jogos durante sua passagem e é pretendido por Atlético Nacional, Fluminense e Santos.

No Brasil, Barcos teve boas passagens por Palmeiras e Grêmio. No clube paulista, marcou 31 gols em 61 partidas, chegando a ter chances na Seleção Argentina. No Rio Grande do Sul, anotou 45 tentos em 115 confrontos disputados.