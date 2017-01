Buscando sexto título, Fluminense estreia na Copinha diante do Real Noroeste

Buscando sexto título, Fluminense estreia na Copa SP diante do Real Noroeste

Considerada uma das melhores categorias de base do país, Xerém terá a chance de mostrar seu valor mais uma vez. Buscando o sexto título da competição, o Fluminense estreia nesta quarta-feira (4) diante do Real Noroeste, em jogo válido pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Fluminense foi sorteado para o Grupo 27 da Copinha. Além do Real Noroeste, adversário na estreia, o grupo também conta com as presenças do Interporto e do Grêmio Osasco. Os confrontos contra os adversários citados estão marcados para os dias 6 e 8 de janeiro, respectivamente.

Na última edição da Copa São Paulo, o Fluminense não foi bem e amargou uma precoce eliminação, ainda na segunda rodada. Apesar da goleada por 10 a 0 contra o Capivariano, os cariocas foram surpreendidos pelo pouco expressivo Primavera, de São Paulo, e acabaram derrotados por 3 a 2.

Sob comando do novo técnico Thiago Gomes, os tricolores buscam seu sexto título do torneio. O Fluminense é o segundo maior campeão da Copinha, tendo levantado o caneco em 1971, 1973, 1977 e 1989. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com nove conquistas.