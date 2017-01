Estrutura da arquibancada social do estádio Giulite Coutinho desaba após temporal

(Foto: Divulgação/América)

Notícia triste para os moradores de Mesquita e torcedores do América. Parte da estrutura da arquibancada social do estádio Giulite Coutinho desabou na noite do último sábado (31), próximo à virada do ano. Um forte temporal atingiu a região, o que causou alagamentos, ventanias, e terminou por causar o desmoronamento da parte metálica que cobre o local. Não houve mortos ou feridos.

O Fluminense era um dos inquilinos que mais utilizou o Giulite Coutinho em 2016. Inclusive, com a indefinição sobre a concessão do Maracanã, o clube se movimentou para disputar o Campeonato Carioca de 2017 no estádio. A direção tricolor enviou uma notificação o América, dono do estádio em Edson Passos, com a intenção de prorrogar o atual contrato de locação, válido até 31 de dezembro.