Sete jogadores aparecem no BID e retornam de empréstimo ao Fluminense

(Foto: Divulgação/Atlético-PR)

O ano de 2016 se encerrou e, com ele, o período de empréstimo de vários jogadores que pertencem ao Fluminense. Sete deles tiveram seus nomes publicados neste domingo (1) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão de volta às Laranjeiras. São eles Fernando, Felipe Amorim, Willian, Wilson, Michael, Wellington Paulista e Lucas Fernandes. No entanto, poucos serão aproveitados em 2017.

Lucas Fernandes é o único que está nos planos da diretoria tricolor. No entanto, o Atlético-PR - clube onde se destacou na última temporada - declarou interesse em exercer o direito de compra do jogador. Como o documento ainda não foi enviado, o meia deve se apresentar ao Tricolor para a pré-temporada.

Wellington Paulista é outro que está com futuro encaminhado. O atacante será emprestado sem custos à Chapecoense e fará parte da reestruturação do clube catarinense. Todos os demais nomes serão emprestados novamente.

O Fluminense tem reapresentação marcada para os dias 4 e 11 de janeiro, no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca. Na primeira data do ano, retornam os 12 atletas liberados antecipadamente em dezembro e as novas contratações. Na segunda data, volta o restante do elenco.