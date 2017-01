Por atraso em salários, Rafinha desiste da transferência para o Remo

(Foto: Bruno Haddad/Fluminense FC)

O volante Rafinha, de 23 anos, do Fluminense não defenderá mais o Remo em 2017. O jogador pertence ao Tricolor Carioca e era aguardado nesta segunda-feira, 02, em Belém para realizar exames médicos e assinar seu contrato. No entanto, após saber de problema de atrasos de salários no clube no ano de 2016, o volante desistiu da transferência para o Leão.

Na última temporada, Rafinha defendeu o Avaí pela série B do Campeonato Brasileiro. Em Santa Catarina, o volante foi pouco usado, atuando somente em oito jogos da temporada. Com mais um ano de contrato no Flu, seu futuro segue indefinino e o volante deve ser emprestado a outro clube brasileiro.

Cria de Xerém, Rafinha foi revelado nas categorias de base do Tricolor Carioca e defendeu o clube entre 2012 e 2015. Neste ano, segue com a indefinição de utilização nos planos do Fluminense. A pré temporada do Tricolor terá início na próxima quarta-feira (04) no CT Pedro Antônio da Silva, no Rio de Janeiro.