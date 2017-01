Golaços, carisma e destaque na Libertadores: conheça Sornoza, o novo meia tricolor

Foto: Divulgação/Independiente del Valle

Destaque do Independiente del Valle nos últimos três anos, Junior Sornoza acertou com o Fluminense ainda em 2016, depois da disputa da final da Copa Libertadores da América. O meia de 22 anos assinou pré-contrato com o clube carioca em julho e se apresentará no CT nesta quarta-feira (4) na reapresentação do elenco para a pré-temporada de 2017.

Em 2016, Sornoza anotou 16 gols, sendo seis deles na Libertadores, comando o Independiente del Valle ao vice-campeonato para o Atlético Nacional, da Colômbia. Os outros dez gols foram marcados em 27 jogos disputados pelo Campeonato Equatoriano.

Mas, Sornoza já brilhava antes de se destacar na campanha da Libertadores em 2016. Dois anos antes, em 2014, anotou um golaço contra o Botafogo aos 45 minutos do segundo tempo (confira no vídeo abaixo). O meia ainda deu assistência para o primeiro gol do Independiente del Valle, que venceu o rival do Fluminense por 2 a 1.

Sornoza começou a atuar com regularidade no Independiente del Valle em 2013, quando disputou 39 jogos, marcou 19 gols e deu sete assistências. Em 2014, o ano mais consistente do meia, que marcou 21 gols e deu 15 assistências em 51 partidas disputadas pelo clube. As boas atuações lhe renderam a convocação para a seleção principal do Equador, tendo feito um gol e dado duas assistências em quatro jogos.

No primeiro semestre de 2015, Sornoza defendeu o Pachuca, do México, por empréstimo. A passagem apagada de seis meses, com apenas 14 jogos, contrasta com os ótimos números do jogador com a camisa do Del Valle desde 2013 quando começou a atuar pela equipe. São 169 partidas desde então, com 106 participações diretas em gols - seja marcando ou dando assistências.