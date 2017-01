Melhor lateral da Série B, Léo Pelé retorna ao Fluminense para suprir carência no elenco

Nelson Perez/Fluminense FC

O lateral-esquerdo Léo Pelé voltará a vestir a camisa do Fluminense em 2017. Após fazer ótima campanha na segunda divisão, onde chegou a estar presente na seleção dos melhores do torneio, com o Londrina, o jogador retorna ao clube com mais experiência. Com a possível saída de Willian Matheus e com Giovanni desagradando, cai sob suas costas a responsabilidade de suprir a carência tricolor.

O lateral-esquerdo se diz mais preparado para jogar no Fluminense, onde chegou a ser titular durante a reta final da temporada 2015. “Meu objetivo era fazer um bom campeonato no Londrina para despertar o interesse de outros clubes. Mas a meta principal era conseguir voltar ao Flu. Fiquei muito feliz com a notícia do retorno e também do pedido do Abel. É muito importante ser elogiado pelo comandante. Posso dizer que estou mais preparado. Respeito todos, mas acredito que estou bem melhor do que antes. Esse empréstimo foi muito importante para o meu crescimento”, comentou em entrevista ao Globoesporte.com.

O jogador disputou a Série B de 2016 pelo clube catarinense. Por lá, fez ótima campanha. Disputou 28 jogos pelo clube, todos como titular, e foi destaque do time que ficou em sexto lugar no campeonato, apenas a três pontos de distância sobre o G4.

Enquanto Léo Pelé brilhava na Segundona, a torcida do Fluminense sentia falta de um jogador da posição. O titular, William Matheus, não dava conta do recado. E Léo foi lembrado pelos torcedores, que levaram uma faixa com a frase ‘Volta, Léo Pelé’ à arquibancada do Giulite Coutinho. Com o retorno de Abel Braga, o lateral foi chamado para retornar ao clube.

Em setembro de 2015, Léo Pelé foi relacionado pela primeira vez como profissional pelo Fluminense, contra o Coritiba. Foi titular em seis jogos com a camisa tricolor, mas se lesionou e ficou até a penúltima rodada do Brasileirão sem poder jogar.

Léo Pelé retornará ao clube junto com outras duas revelações tricolores: Reginaldo, ex-Vila Nova e Luiz Fernando, ex-STK Fluminense Samorin. Ao todo, o Fluminense emprestou 26 atletas a clubes do Brasil e do mundo em 2016.