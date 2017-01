De Nem a Scarpa: relembre as revelações do Flu na última década da Copinha

(Foto: Divulgação/Fluminense)

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou no último dia 2, mas a bola só vai rolar para o Fluminense nesta quarta-feira (4), quando faz sua estreia contra o Real Noroeste. Será a chance de Xerém mostrar seu valor mais uma vez e provar porquê é considerada a melhor categoria de base do Brasil. Sabendo disso a VAVEL Brasil decidiu lembrar dos atletas que subiram aos profissionais após a Copinha na última década.

De 2011 à 2016, muitos nomes importantes fizeram parte do elenco profissional do Fluminense. Gustavo Scarpa, Gérson, Wellington Nem, Robert, Marcos Júnior e tantos outros eram tratados como joias. Marlon e Fabinho foram vendidos para o futebol europeu. E são alguns exemplos dos vários atletas que tiveram suas chances em Laranjeiras. Confira as lembranças!

Copinha 2016: o crescimento de Pedro

O Fluminense viveu altos e baixos na Copinha 2016. Entre goleadas contra o Capivariano e uma surpreendente derrota para o Primavera, caiu na primeira fase do mata-mata do torneio. No entanto, serviu para revelar três peças que serão utilizadas pelo Fluminense em pouco tempo: Wendel, Marcos Calazans e principalmente Pedro, o atacante com mais gols marcados em categorias de base na atualidade.

Copinha 2015: o Flu de Danielzinho e Douglas

A geração 2015 não teve muita sorte na Copinha, onde caiu nos pênaltis para o Botafogo-SP pelas oitavas de final, mas terminou conquistando o Campeonato Brasileiro Sub-20 naquele mesmo ano. Como revelações, ênfase para o capitão Douglas Augusto, o lateral-esquerdo Léo Pelé e o camisa 10 Danielzinho, que viraram xodós da torcida. Íkaro e Euller completam o time de destaques.

Copinha 2014: a joia chamada Gérson

Gérson foi a maior venda da história do Fluminense, mesmo tendo atuado pouco tempo na equipe profissional. O motivo? Suas brilhantes atuações nas categorias de base, onde chegou a ser o camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-20. Na Copinha 2014, era o principal nome do Tricolor que caiu para o campeão Corinthians na semifinal. Matheus Philippe, Ygor Nogueira, Luiz Fernando, Marlon Freitas e Denilson também subiriam para os profissionais.

Copinha 2013: nasce Gustavo Scarpa

Gustavo Scarpa é o principal nome do Fluminense atualmente, mas, nem sempre foi assim. O iniciou a Copinha 2013 revesando entre a reserva e a titularidade, mas logo ganhou espaço e subiu aos profissionais. Biro Biro e Robert eram o principal nome da equipe que caiu nos pênaltis para o Cruzeiro nos 16avos de final. Kenedy, Marlon e Marcos Felipe também subiram aos profissionais

Copinha 2012: a final de Marcos Júnior

Com certeza a geração que mais subiu nomes para o elenco profissional. E não era para menos. Se o título escapou na grande final, onde foi derrotado pelo Corinthians, a Copinha 2012 serviu para mostrar a força de Xerém. Marcos Júnior era o destaque, chegando a ser convocado para jogar a Libertadores com os profissionais. Fabinho foi vendido ao Mônaco pouco tempo depois. Completam a lista Rafinha, Higor Leite, Michael, Eduardo, Willian, Ronan e Fernando Neto.

Copinha 2011: a ascensão de W. Nem

Era um atacante de cabelo engraçado, vestindo a camisa 8. Wellington Nem, mas ainda sem ser chamado pelo sobrenome, era tratado como promessa na época e não demorou para explodir. Viveu seu melhor momento na Copinha 2011, levando o Fluminense até as oitavas. Lucas Patinho e Matheus Carvalho também se destacavam naquela equipe que também subiu Elivélton, Wellington Carvalho, Fábio Braga e Rafael Pernão aos profissionais.

Copinha 2010: a despedida de W. Silva

Sim, nós sabemos que a década começa em 2011 e não faz sentido citar a Copinha de 2010. No entanto, é justo fazer menção honrosa a Wellington, na época chamado de Wellington Silva, que era tratado como uma das maiores revelações do Fluminense. Disputou o torneio já vendido ao Arsenal, da Inglaterra e deu adeus ao clube pouco depois do Campeonato Carioca. Subiu aos profissionais junto com Raphael Augusto e Stéfano.