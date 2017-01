Recuperado de lesão, Diego Cavalieri pode retornar à titularidade

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Titular do Fluminense nos últimos anos, o goleiro Diego Cavalieri pode retomar a sua posição já no início desta temporada. Isso porque o atleta vem se recuperando desde o início do último trimestre para se recuperar totalmente de uma lesão. A proximidade com Abel Braga, com quem foi campeão brasileiro em 2012, também pode pesar na escolha do treinador.

Em entrevista ao site Netflu, o preparador de goleiros André Carvalho falou sobre a condição do goleiro do Fluminense. “O Cavalieri, faltando quatro jogos para o fim do Brasileiro, já estava treinando sem problemas. Ele só estava inseguro para bater o tiro de meta”. O preparador também ressaltou a boa fase do reserva e disse que Cavalieri retorna em 2017. “O Júlio César entrou e deu conta do recado. Aí optamos por voltar apenas no ano que vem com ele”.

Cavalieri começou 2016 como titular. Em boa fase, atuou em todos os jogos do Campeonato Carioca. Também jogou por durante toda a Primeira Liga, que o Fluminense foi campeão. No Campeonato Brasileiro, começou bem, porém caiu de produção. Foi contestado pela torcida por repetidas falhas em jogadas aéreas, mas não saiu da titularidade até o surgimento da sua primeira lesão, em setembro. No mês seguinte, quando voltou a treinar com bola, sentiu novamente o incômodo, que o tirou dos gramados até o final da temporada.

O arqueiro, que está no Tricolor desde 2011, estendeu seu contrato com o Fluminense até 2019. É o quarto goleiro com mais partidas disputadas pelo clube.