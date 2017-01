Pedro Abad elogia Orejuela e Sornoza e mostra expectativa: "Vão dar tudo dentro de campo"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na manhã desta terça-feira (3) os primeiros reforços do Fluminense para 2017 desembarcaram no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Estamos falando dos meias Orejuela e Sornoza, ex-jogadores do Independiente del Valle, do Equador. Os atletas serão apresentados na quarta-feira (4), na reapresentação do elenco no CT Pedro Antônio Ribeiro da Silva, na Barra da Tijuca.

Os jogadores assinaram pré-contrato em julho de 2016, após o vice-campeonato da Libertadores para o Atlético Nacional. O clube queria contar com os reforços ainda no ano passado, entretanto, os atletas perderiam as finais da competição mais importante da América do Sul, o que inviabilizou o negócio de ser concluído. O novo presidente do Fluminense, Pedro Abad, diz que a expectativa é boa e que o técnico Abel Braga gostou dos vídeos dos reforços.

"Estou muito contente com a chegada desses jogadores (Sornoza e Orejuela). São jovens, um é titular da seleção equatoriana, o Orejuela, e o Sornoza também é nível de seleção. O Abel (Braga) viu os vídeos e gostou muito dos atletas. Vamos dar uma encorpada boa no elenco e tornar o meio-campo mais rápido, pegador e intenso. Expectativa muito boa para o desempenho deles", afirmou.

O Fluminense é conhecido por ter grandes ídolos estrangeiros em sua história, como Doval, Romerito e Conca. Tratando-se de jogadores jovens (Sornoza tem 22 anos e Orejuela 23), o presidente Pedro Abad se mostrou animado com a possibilidade dos reforços colocarem seus nomes na história do clube e tornarem-se ídolos no futuro.

"São jogadores jovens, de 22 e 23 anos, tem muito tempo de estrada. Estão querendo mostrar ainda mais o seu valor, vão com certeza dar tudo dentro de campo pelo clube e tem muita história para fazer no Fluminense", finalizou.