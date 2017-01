Sornoza evita comparações com Conca: "Ele tem a responsabilidade dele e eu tenho a minha"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na manhã desta terça-feira (3) os primeiros reforços do Fluminense para 2017 desembarcaram no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Estamos falando dos meias Orejuela e Sornoza, ex-jogadores do Independiente del Valle, do Equador. Os atletas serão apresentados na quarta-feira (4), na reapresentação do elenco no CT Pedro Antônio Ribeiro da Silva, na Barra da Tijuca.

"Viemos com muita gana e vamos adiante. Tivemos uma história bonita no Del Valle e esperamos fazer o que sabemos para que o Fluminense chegue ao primeiro lugar", afirmou Sornoza após desembarcar.

Os jogadores assinaram pré-contrato em julho de 2016, após o vice-campeonato da Libertadores para o Atlético Nacional. O clube queria contar com os reforços ainda no ano passado, entretanto, os atletas perderiam as finais da competição mais importante da América do Sul, o que inviabilizou o negócio de ser concluído.

O último estrangeiro que se tornou ídolo no Fluminense foi o argentino Conca, que na noite desta segunda-feira (2) acertou com o Flamengo. Entretanto, quando questionado sobre a notícia, Sornoza preferiu evitar comparações.

"Eu sou Júnior, ele é Conca. Ele tem a sua responsabilidade e eu tenho a minha", disse.

Sornoza, junto do companheiro Orejuela, foi recebido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por um grupo pequeno de torcedores, mas o meia falou bem da torcida tricolor e aproveitou para elogiá-la.

"É uma torcida muito grande, que canta os 90 minutos, que será muito importante e nos dará muitas alegrias", finalizou.

Titular no Independiente del Valle desde 2013, Sornoza participou diretamente em 106 gols em 169 jogos com a camisa do time equatoriano. O meia chega ao Fluminense para ser titular e assumir ao lado de Scarpa a responsabilidade de armar as jogadas. No Del Valle, anotou 66 gols em quatro anos.