Orejuela elogia Fluminense e quer conquistar títulos: "É uma equipe muito grande"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na manhã desta terça-feira (3) os primeiros reforços do Fluminense para 2017 desembarcaram no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Estamos falando dos meias Orejuela e Sornoza, ex-jogadores do Independiente del Valle, do Equador. Os atletas serão apresentados na quarta-feira (4), na reapresentação do elenco no CT Pedro Antônio Ribeiro da Silva, na Barra da Tijuca.

"Sei que o Fluminense é uma equipe muito grande, lembro deles na final da Libertadores contra a Liga (LDU). Meu objetivo é ganhar títulos, aproveitar as oportunidades, dar o nosso melhor para conseguir conquistas com o clube", revelou Orejuela após desembarcar.

Os jogadores assinaram pré-contrato em julho de 2016, após o vice-campeonato da Libertadores para o Atlético Nacional. O clube queria contar com os reforços ainda no ano passado, entretanto, os atletas perderiam as finais da competição mais importante da América do Sul, o que inviabilizou o negócio de ser concluído.

"É um momento muito importante. Sabemos do compromisso que temos, conhecemos a torcida do Fluminense, sabemos que é uma torcida muito grande e esperamos dar muitas alegrias", finalizou.

Com a saída de Cícero para o São Paulo, Orejuela chega para assumir a titularidade do Fluminense. Em 2016, participou de 36 dos 37 jogos do Independiente del Valle na temporada, tendo ainda conquistado a posição de titular na seleção do Equador durante as Eliminatórias.