Fluminense define lista dos jogadores para a Copa São Paulo Sub-20

O tricolor carioca se prepara para embarcar nesta terça-feira (3) para Osasco, rumo à disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense está no Grupo 27 junto ao Grêmio Osasco, Interporto-TO e Real Noroeste-ES. O técnico Thiago Gomes já definiu para a competição os 20 atletas que irá levar. Os juniores disputam a competição de categorias de base mais conceituada do Brasil. A estreia será nesta quarta-feira (4), às 20h, contra Real Noroeste.

O técnico Thiago Gomes vai contar com uma equipe bastante equilibrada e com grande potencial para a disputa deste ano de 2017. Os vinte nomes que buscarão o título para o Fluminense são:

1- Leo Lang (Goleiro): Titular na África do Sul em 2016, na campanha do Sub-19 destaca pela qualidade em suas belas defesas.

2- Diogo Augusto (Lateral): Bom na marcação e ajuda bastante no ataque. Diogo chegou ao Fluminense em 2014 após fazer testes em Xerém. A jogada em velocidade pelo lado direito é sua principal característica e sua entrada na área pela diagonal.

3- Eduardo (Zagueiro): O zagueiro Eduardo chegou em 2014, após ser destaque no Juventus-SP. Além de ser muito bom defensivamente, tem uma boa bola parada. Costuma ser uma boa opção de ataque nas bolas jogadas para a área adversárias.

4- Kadu (Zagueiro): Na disputa da CEE Cup disputada na República Tcheca em 2015, chamou a atenção dos europeus. Chegou ao Fluminense no ano de 2013 após ser destaque no Vasco.

5- Guilherme (Volante): O jogador chegou ao clube em 2013 após ser destaque do Audax-SP. Suas principais características está o no desarme e na velocidade.

6- Mascarenhas (Lateral esquerdo): É um lateral ofensivo. Chegou ao Fluminense em 2008, após se destacar na escolinha oficial do clube (Projeto Guerreirinhos). Mascarenhas é uma das grandes promessas de Xerém.

7- Fernando (Atacante): Chegou ao Tricolor em 2014, após se destacar em Brasília. Um atacante com bastante habilidades. Drible e velocidade são suas principais características. Encantou a Europa na viagem que o sub-19 realizou em 2015. Em confrontos contra equipes inglesas e do Leste Europeu, o jogador foi considerado em muitos jogos o melhor em campo.

8- Wendel (Volante): O volante já mostrou bom desempenho na última Copinha. Wendel chegou ao Fluminense em 2015, após se destacar no Tigres, é um jogador rápido, de boa chegada ao ataque.

9- Patrick (Atacante): O jogador chegou em Xerém em 2012 após fazer grandes partidas pelo Desportivo Brasil e Nova Iguaçu. Patrick teve grande destaque em dois torneios pelo Fluminense na Europa em 2015. O atacante é uma grande promessa da base do Fluminense.

10- Paulinho (Meia): O jogador se destaca pelos dribles e grandes jogadas, veio do futsal tricolor. Paulinho teve muito destaque no Brasileiro Sub-20 de 2015. Consegue atuar como atacante de lado de campo, mas também sabe desempenhar muito bem a função de meia.

11- Evanilson (Atacante): Chegou ao Fluminense em 2013, após se destacar pelo Central-PE. É o jogador mais novo da lista da Copinha deste ano. Evanilson é um atacante de lado que combina força e qualidade técnica.

12- Hans (Goleiro): Ele chegou ao Fluminense em 2016, após se destacar no São Bernardo. Um goleiro forte e com grande qualidade técnica.

13- Crepaldi (Zagueiro): Chegou ao clube em 2015 após se destacar no Novo Horizontino. É o principal zagueiro do Sub-17 do Fluminense em 2016. Crepaldi chega ao Sub-20 com a esperança de aos poucos assumir a titularidade da zaga de Xerém.

14- Breno Caetano (Lateral Direito): Cria do futsal do Fluminense, jovem marca e apoia muito bem. Poliglota, o lateral, que também sabe atuar na ponta, fala inglês fluente e estuda alemão e espanhol.

15- Vinícius (Volante): O jogador chegou ao Tricolor em 2016 após se destacar pelo Palmeiras. Vinícius é um volante de muita qualidade, que vem se destacando a cada dia mais na base do Fluminense.

16- Nascimento (Volante): O atleta chegou ao clube após se destacar no Bahia. Conhecido como Capitão Nascimento quando atuava no sub-17, o volante chega ao sub-20 com muito potencial para se destacar na nova categoria.

17- Pedrinho (Meia): O meia Pedrinho chegou ao Fluminense em 2014 após se destacar pelo ABC. Com muita habilidade e visão de jogo, Pedrinho gosta de carregar a bola e tem bons passes.

18- Talles (Atacante): Ele chegou ao Fluminense em 2014 após se destacar pela Inter de Limeira-SP. O jogador é rápido e habilidoso, mas o seu forte é a finalização.

19- Ruan (Meia): Grande destaque do Sub-17, Ruan é um jogador de muita velocidade, que pode jogar tanto como meia como de atacante.

20- Schutz (Atacante): Schutz chegou ao clube em 2015 após se destacar pelo Guarani-SP. Gol é com ele mesmo. O atacante do sub-20 foi um dos grandes destaques do sub-19 na disputa do Torneio da Suíça, em 2016.