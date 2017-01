Dedicação e qualidade no passe: Jefferson Orejuela é apresentado no Fluminense

A temporada 2017 começou nas Laranjeiras. Com o retorno de uma parte do elenco, o Fluminense se apresentou para mais um início de trabalhos sob sol forte na capital carioca. Dentre os jogadores que se reapresentaram, destaques para o goleiro Diego Cavalieri, o lateral Léo Pelé e o atacante Wellington.

Quem também estava na primeira leva de jogadores foram os dois novos reforços do Fluminense. Vindos do atual vice-campeão da Libertadores, o Independiente Del Valle, e jogadores da Seleção Equatoriana, o volante Orejuela e o meia Sornoza tiveram o primeiro contato com o grupo fluminense e foram apresentados de forma oficial para a torcida e imprensa.

Orejuela, volante de mais marcação, presença constante no time titular da Seleção do Equador, recebeu a camisa do presidente Pedro Abad e falou em coletiva de imprensa sobre a expectativa de atuar no Fluminense, querendo até títulos internacionais.

"Eu estou muito feliz por vestir a camisa do Fluminense. Me sinto muito motivado e sabemos que a equipe está comprometida em conseguir grandes títulos nacionais e internacionais, Esperamos dar o nosso melhor aqui".

O volante, titular do time equatoriano, falou um pouco sobre seu estilo de jogar e garantiu que a pouca experiência não vai atrapalhar dentro de campo.

"Mesmo com a pouca experiência que tenho, quero ajudar o time junto com todo o elenco. Sabemos que temos grandes objetivos e vamos forte para ganhar títulos. Meu jogo tem por característica ser muito dinâmico, de muita força, poucas falhas nos passes, muito físico e com muito empenho em campo".

Orejuela confessou que sempre desejou atuar pelo futebol brasileiro e o Flu é uma das maiores vitrines para o mercado europeu, sonho de qualquer jogador mundial.

"Pessoalmente, eu sempre quis jogar no futebol brasileiro e estou feliz de ter alcançado esse objetivo. É um futebol muito importante na América do Sul, já que é uma vitrine também para a Europa".

Agora, tanto Jefferson Orejuela, quanto Junior Sornoza, deverão retornar ao Equador para acertar a documentação de trabalho junto ao Brasil. Os dois devem integrar o elenco de vez ainda no meio do mês e se preparar para as competições que o Flu dispturá, como o Carioca, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.