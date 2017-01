Sornoza é apresentado e comenta escolha pelo Flu: "Vim para um grande clube"

A quarta-feira (4) marcou o início da temporada 2017 para o Fluminense, primeiro time carioca a se apresentar e ter parte do elenco reunido para as primeiras observações do treinador Abel Braga. Com apenas uma parte do elenco, o CT das Laranjeiras recebeu também jornalistas, que acompanharam a apresentação de dois dos novos reforços da equipe para esse ano.

Vindos do Equador, Orejuela (volante) e Sornoza (meia) chegaram com festa da torcida tricolor no aeroporto carioca e são motivos de enorme expectativa após 2016 de brilho pelo Independiente Del Valle, onde foram vice-campeões da Libertadores. Sornoza, segundo melhor meia da competição, foi apresentado ao lado de seu companheiro e deu as primeiras palavras como jogador do Flu já querendo conquistas e planejando até o futuro na Europa.

"Primeiramente, é uma alegria grande estar aqui. A torcida nos recebeu muito bem ontem e estou muito orgulhoso de estar aqui, com muita vontade de trabalhar e vencer coisas muito importantes, vencer campeonatos e marcar nosso nome. É isso o que nós queremos. Escolhi o Fluminense por ser uma equipe grande e é uma porta para a Europa. Queremos coisas grandes pelo clube. É um sonho para nós".

Muito sorridente e menos contido que seu compatriota, Sornoza esbanjou simpatia e garantiu a felicidade de jogar num gigante do futebol brasileiro.

"Temos muita vontade de ir em frente, já que estamos numa equipe gigante do Brasil. Então queremos dar nosso melhor, trabalhar forte e reforçar o clube. Os equatorianos vão se dar melhor sim. Fiz um gol muito importante, estou muito feliz e espero repetir o sucesso pelo Fluminense".

Ainda meio desconhecido até pela própria torcida tricolor, Sornoza tratou de se apresentar e dizer um pouco de seu estilo de jogar, além de garantir não ter problemas com o idioma.

"Meu jogo é de profundidade, como ponta, meia ou atacante. Estamos aqui para fazer o nosso melhor, seguir nossa carreira e sonho no Brasil, jogando nesse time gigante e mostrar nosso futebol. Em pouco tempo vamos falar português. Gostamos muito dos jornalistas, dos torcedores e em pouco tempo estaremos conversando da melhor maneira com vocês. Aprendemos rápido".

Sornoza ainda não conhece todo o elenco tricolor. Somente no próximo dia 09 que o Flu terá todo time à disposição para o trabalho inicial na pré-temporada.