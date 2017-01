Pedro Abad comenta rescisão com Dry World e busca por novos parceiros

Na primeira temporada completa como novo presidente do Fluminense, Pedro Abad foi até o CT das Laranjeiras para acompanhar a reapresentação de parte dos jogadores tricolor para o ano de 2017. O destaque ficou com a dupla equatoriana, Orejuela e Sornoza, que receberam da mão de Pedro a camisa do Flu e foram apresentados de forma oficial.

Eleito desde dezembro, Pedro mantém a chapa política de seu antecessor, Peter Siemsens. Querendo cortar os gastos no salário de jogadores, o presidente falou com a imprensa em coletiva no salão nobre das Laranjeiras.

E Abad já chegou elogiando seus dois novos reforços e valorizou o fato deles serem de uma seleção com crescimento dentro da América do Sul.

"Estamos muito felizes apresentando nossos dois primeiros reforços para 2017. São jogadores jovens, com perfil de velocidade e intensidade, além de vontade dento de campo. O Fluminense quer jogadores de destaque no cenário internacional. Orejuela é titular do Equador e a gente tem uma expectativa muito grande por muito tempo no clube. Esse ano a gente tem certeza que eles vai explodir no cenário do futebol".

Além dos reforços, o presidente do Flu falou também sobre patrocínios e o problema com a fornecedora de materiais, Dryworld, dizendo que o processo de separação acontece.

"As tratativas estão avançadas. Estamos avaliando diversos fatores para que a distribuição seja melhor para o torcedor e para o clube. É uma escolha que tem que ser feita com cuidado para que não se repitam os problemas. No que diz ao patrocínio master, estamos ainda mais adiantados e esperamos anunciar o mais rápido possível. Sobre a Dryworld, o processo de rescisão existe, está avançado e teremos novidades, esperamos que o mais rapidamente possível”.

O estádio Giulitte Coutinho, palco do Flu no Brasileiro 2016, foi alvo de um desabamento do teto e Abad evitou dar prazos, mas espera contar o mais breve possível com a casa tricolor.

"É muito difícil dar um prazo já que não sou engenheiro. Posso gerar uma expectativa e frustrar, mas esperamos uma solução satisfatória em breve. Precisamos saber quais são os reparos, o valor e combinar com o América. Estamos procurando o serviço de maneira imediata para que o estádio esteja pronto em breve".

Sobre os reparos, Abad confirmou que orçamentos estão sendo feitos e que trabalha junto com o América para solucionar os problemas, mas já procura novos lugar no Rio de Janeiro para mandar os jogos.

"Mandamos um representante ao estádio e estamos em fase de orçar os reparos para que o estádio esteja apto a receber seguro jogos do clube. Paralelo a isso, estamos procurando outros estádios no Rio de Janeiro para receber jogos enquanto Giullitte Coutinho não nos atenda".

Ainda sem casa definida, mas com campeonatos começando já no fim do mês de Janeiro, o Flu começa a se preparar. O restante do elenco retorna dia 09 e aí sim, a preparação para o Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana começam pra valer.