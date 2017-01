Vice de futebol confirma retorno de Lucas Fernandes ao Fluminense

Google Plus

(Foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Fluminense terá um reforço para a temporada de 2017 já conhecido pela equipe. O atacante Lucas Fernandes, que estava emprestado para o Atlético Paranaense, volta ao clube das Laranjeiras e poderá manter o bom desempenho do último ano. A apresentação do jogador será feita no dia 9 de janeiro, quando se inicia a pré-temporada tricolor.

Lucas Fernandes se destacou no último Campeonato Brasileiro pelo Atlético-PR. Em 2016, o ponta direita não marcou gols nos 20 jogos que atuou pelo Furacão, mas antes, jogando pelo Avaí, fez três em 28 jogos. Fernandes ganhou espaço no clube paranaense e era peça importante.

O Atlético tinha até o dia 31 de dezembro para acionar a cláusula de compra no contrato de empréstimo do jogador e pagar 1,5 milhão de reais. Mesmo publicando nota oficial em seu site afirmando que faria isso, o clube perdeu o prazo e Lucas Fernandes volta ao tricolor carioca.

Revelado pelo CRB, o atacante chegou ao Fluminense depois de chamar atenção na Copa São Paulo de 2014. Ele nunca atuou pela equipe profissional do Flu e terá sua primeira oportunidade em 2017. O nome de Lucas já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) e ele pode ser usado pelo técnico Abel Braga.