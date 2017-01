Patrick marca dois e Fluminense vence Real Noroeste-ES na estreia pela Copinha

Na noite desta quarta-feira (4), o Fluminense realizou sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior, contra o Real Noroeste. Enquanto o Tricolor das Laranjeiras busca seu sexto título da competição, o time do Espírito Santo tenta sua inédita classificação para a segunda fase do torneio.

As equipes farão seus próximos jogos na próxima sexta-feira (6). O Fluminense enfrentará o Interporto e o Real Nordeste terá o Grêmio Osasco como adversário.

Fluminense constrói placar no primeiro tempo com dois gols de Patrick

O jogo começou com muitas bolas altas. Os times se estudavam em campo e pareciam não ter objetividade. A primeira tentativa foi do time capixaba aos 6 minutos com um lançamento de Lincoln, mas a bola foi fácil para o o goleiro Leo Lang encaixar. Em seguida, o Fluminense ensaiou uma pressão, com levantamentos na área. O Real Noroeste assustava nos contra-ataques. A primeira finalização do jogo aconteceu aos 10 minutos, depois de uma jogada de Lincom, que acabou nos pés de Igor. Ele finalizou bem e Leo defendeu.

Com 12 minutos, o Fluminense chegou perto do gol com um lindo lance de Fernando. Após receber lançamento, ele driblou um defensor e finalizou bem. O goleiro Wellitou fez linda defesa com o pé. Aos 17, o Real Noroeste se fechava e esperava o Fluminense errar para encaixar um contra-ataque. O Tricolor conseguia se infiltrar sem dificuldades na defesa adversária.

O Flu quase marcou aos 26. Um passe rasteiro de Mascarenhas do meio de campo chegou nos pés de Patrick, na grande área, que chutou na trave. Na sobra, Paulinho foi barrado pela defesa do Real.

O Real Noroeste voltou a chegar ao ataque pela bola parada após os 30 minutos. Obteve duas chances de cruzamento, mas sem objetividade. Com a jogada, o time se arriscou mais, e o jogo voltou a ficar aberto. Sem o Real ter a mesma retranca de antes, o Fluminense conseguiu chegar ao gol aos 37 minutos. Em jogada rápida, Breno tocou para Patrick no centro da área, que finalizou por debaixo das pernas de Wellitou e marcou.

O time capixaba tentava voltar ao jogo, mas se abriu mais ainda. E o Fluminense marcou o segundo gol aos 45. Patrick recebeu a bola sozinho na área e deu um toque sutil para tirar do goleiro para fazer seu segundo gol na partida. No final do primeiro tempo, Paulinho ainda teve uma boa chance em um novo ataque rápido, tocou de calcanhar e a bola tocou no defensor do Real.

No segundo tempo, o Real não aproveita espaço e o Fluminense administra o resultado

O Fluminense passou a esperar o Real Noroeste no segundo tempo. E o time capixaba sofreu um pênalti logo aos cinco minutos de jogo. Stuart não aproveitou a chance e cobrou no meio do gol para Léo Lang defender com o pé. O time carioca, recuado, deixava o adversário jogar no seu campo e procurava aproveitar os espaços deixados.

O Real apavorava o Flu com finalizações perigosas na primeira metade do segundo tempo. Aos 25, Hebert fez lindo desarme em Paulinho, e Lincom finalizou. A bola explodiu em Eduardo, que chegou em cima do lance. Era a hora de o Fluminense começar a sair e abrir o jogo novamente. A bola voltou a ter a posse tricolor a partir dos 30 minutos, e o Real Nordeste não conseguiu mais chegar ao campo ofensivo. O tricolor carioca tocava a bola e administrava a vantagem até o final da partida.