Fluminense enfrenta Interporto visando classificação antecipada na Copinha

Após vitória na estreia da Copinha, o Fluminense tem objetivo definido para a segunda rodada do torneio: conseguir a classificação antecipada. Nesta sexta-feira (6), o Tricolor enfrenta o Interporto, às 16h, no Prefeito José Liberatti e estará matematicamente classificado à próxima fase se vencer sua partida e o Grêmio Osasco também triunfar diante do Real Noroeste, no outro jogo do Grupo 27.

+ Patrick marca dois e Fluminense vence Real Noroeste-ES na estreia pela Copinha

Como Fluminense e Grêmio Osasco venceram na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, as duas equipes estão empatadas na liderança do grupo. Caso confirmem o segundo triunfo, vão à seis pontos e não poderão mais ser alcançados por Real Noroeste e Interporto, adversários que permanecerão sem pontuar.

+ Fluminense define lista dos jogadores para a Copa São Paulo Sub-20

Na última edição da Copa São Paulo, o Fluminense não foi bem e amargou uma precoce eliminação, ainda na segunda rodada. Apesar da goleada por 10 a 0 contra o Capivariano, os cariocas foram surpreendidos pelo pouco expressivo Primavera, de São Paulo, e acabaram derrotados por 3 a 2.

Sob comando do novo técnico Thiago Gomes, os tricolores buscam seu sexto título do torneio. O Fluminense é o segundo maior campeão da Copinha, tendo levantado o caneco em 1971, 1973, 1977 e 1989. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com nove conquistas.