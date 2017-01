Interporto surpreende Fluminense e vence primeira partida na história da Copinha

Na tarde desta sexta-feira (6), o Fluminense fez sua segunda partida pela Copa São Paulo de Futebol Junior, contra o Interporto, de Tocantins. O Tricolor buscava sua segunda vitória na sequência para facilitar sua classificação para a segunda fase, enquanto o Interporto tentava sua primeira vitória na história da competição.

Os próximos jogos dos times acontecerão no domingo (8). O Fluminense encara o Grêmio Osasco e o Interporto enfrenta o Real Noroeste na última rodada da fase de grupos da Copinha.

Interporto marca bem e aproveita bola parada para abrir o placar

A primeira etapa começou com o Fluminense dominando a bola e com o Interporto com uma postura diferente, marcando sob pressão e dando poucos espaços. O tricolor chegou ao ataque aos quatro minutos, em um cruzamento de Bruno Caetano, mas a bola foi forte demais. Uma falta para o Fluminense deu mais uma chance para um gol ainda no início de jogo, mas não foi aproveitada. E quem aproveitou uma cobrança de falta foi o Interporto. Aos nove minutos, Weverton, de quase do meio de campo, surpreendeu o goleiro e abriu o placar.

Após o gol, o Fluminense continuou aberto, buscando oportunidades, e o Interporto ainda marcava em cima as jogadas tricolores. Aos 27 o Fluminense desperdiçou outra chance. Paulinho, em cobrança de falta, cruzou na área, Kadu desviou e a bola bateu no defensor do Interporto. O time carioca pressionava com boas jogadas, mas as grandes chances foram em bolas paradas. Em outro tiro livre, aos 40 minutos, Kadu arriscou e a bola explodiu na trave.

Com o Interporto cansado, Flu melhora no segundo tempo, mas Victor Heleno salva o time de Tocantins

Na segunda etapa, o jogo continuou truncado, com muitas faltas. O voltava a arriscar jogadas, mas sem conclusão. Aos sete minutos, Mascarenhas cruzou, a bola bateu na defesa e o goleiro Victor Heleno ficou com ela.

Após paralisação, o Interporto fez o seu segundo gol em mais uma cobrança de falta. Dessa vez Victor Matheus arriscou e Patrick, do Fluminense, tentou cortar, mas jogou para o próprio gol aos 13 minutos. O Fluminense chegou a fazer um gol no minuto seguinte. Bruno Caetano cruzou para a área e Patrick finalizou, mas estava impedido. O Tricolor se arriscou mais ainda na partida. Mas o Interporto paralisava o jogo com jogadores que sentiam dores em campo.

Os ataques do Fluminense continuavam nos 25 minutos finais. Aos 28, após cruzamento, Tales fez belo domínio e tentou finalizar de bicicleta, mas David conseguiu travar para o Interporto. O time das Laranjeiras chegou ao gol em uma penalidade máxima. Paulinho entrou na área e foi derrubado por Dudu. Na cobrança, Patrick bateu no canto esquerdo, sem chances para Victor Heleno.

O gol fez o Flu acreditar num empate, e o time teve algumas chances reais. Com 34 minutos, Bruno Caetano cruzou e Patrick quase marcou o segundo. A bola passou à esquerda do gol. O time do Interporto começava a se esgotar, e o Tricolor buscava finalizar. Aos 42, Pedrinho finalizou dentro da área após furada de Jadson, mas Bruno fez o corte. O Interporto teve uma oportunidade em um contra-ataque. Welisson correu por todo o campo, invadiu a área, chutou e Wendel conseguiu travar e o goleiro Leo Lang fez a defesa.

No lance seguinte, Victor Heleno faz milagre. Paulinho fez bom cruzamento, Eduardo cabeceou na pequena área e o goleiro fez ótima defesa. Outro contra-ataque, com Welisson, quase acabou com as chances do Fluminense, aos 45 minutos, mas o atacante desperdiçou a chance. O goleiro do clube de Tocantins fez mais uma defesa aos 50 minutos após chute de Tales. O Interporto chegou a armar mais um ataque, mas o juiz encerrou a partida.