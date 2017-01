Após saída de Wellington Silva, Fluminense anuncia contratação do lateral-direito Lucas

(Foto: Divulgação/Palmeiras)

A carência da lateral-direita tricolor chegou ao fim. Após se despedir dos seus três nomes da posição na última temporada - Wellington Silva, Jonathan e Igor Julião -, o Fluminense anuncia seu primeiro reforço: Lucas, que estava no Palmeiras e também teve passagem por Cruzeiro e Botafogo. O jogador chega por empréstimo e disputará posição com Renato, que fez um bom Brasileirão Série B pelo Avaí.

A contratação de um lateral-direito era vista como prioridade pela diretoria tricolor. Com a saída de Wellington Silva para o Bahia, a equipe ficou sem nomes para a posição. Jonathan também deixou o plantel rumo ao Atlético-PR e Igor Julião voltou ao futebol norte-americano. Apenas com Renato, faltava um nome que chegasse para disputar a titularidade.

Lucas, de 28 anos, não fez boa temporada no Cruzeiro, clube que defendeu na última temporada. Foi cedido após uma troca dupla entre paulistas e mineiros. Para a sua vaga, o Palmeiras contratou o também lateral-direito Fabiano, autor do gol do título brasileiro do alviverde.

Com isso, o Fluminense anuncia seu primeiro reforço para a temporada 2016. Lucas se junta aos equatorianos Jefferson Orejuela e Junior Sornoza, contratados no meio do ano passado.