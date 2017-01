Ainda sem ser oficializado, volante Edson já treina com Bahia no Fazendão

Foto: Reprodução/Sou Mais Bahia

Mais uma novidade no Bahia. Na manhã deste sábado (7), o clube baiano teve uma cara nova durante o treinamento no Fazendão. O volante Edson, do Fluminense, que deve ter o empréstimo de um ano oficializado nos próximos dias, já treina junto com o elenco em preparação para a disputa da Florida Cup.

O Bahia segue dando continuidade na preparação para a Florida Cup, que começa na próxima semana, nos Estados Unidos. Edson, que já disputou o torneio com o Fluminense nos últimos dois anos, se juntou ao elenco. Assim como o volante, o lateral-direito e também ex-tricolor carioca Wellington Silva também já treina com o elenco e, neste sábado, fez apenas fortalecimento muscular.

LEIA MAIS: Bahia acerta a contratação do lateral Wellington Silva, ex-Fluminense

Na atividade desta manhã, os atletas realizaram exercícios físicos na academia e na fisioterapia, depois seguiram para o trabalho em campo. Armero, Matheus Reis, Diego Rosa, Zé Rafael e Gustavo participaram normalmente do treinamento.

Os jogadores do Bahia voltam ao trabalho ainda na tarde deste sábado e na manhã de domingo (8). Na segunda-feira (9), está marcado o embarque para os Estados Unidos. A estreia na Florida Cup será no dia 12, contra o Wolfsburg, da Alemanha. No dia 15, a partida é contra o Estudiantes, da Argentina.