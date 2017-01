Fluminense decide classificação na Copinha contra Grêmio Osasco

Após a derrota para o Interporto por 2 a 1 na última sexta-feira (6), o Fluminense precisa de uma vitória para se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. Neste domingo (8), o Tricolor encara o Grêmio Osasco, líder do grupo, no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. Para se classificar, o time carioca precisa de uma vitória simples e torcer para que o Interporto, terceiro colocado, tropece ou ganhe por uma pequena quantidade de gols.

O já classificado Grêmio Osasco tem 6 pontos e está em primeiro lugar do grupo 27. O Fluminense, em segundo, tem três pontos, mesma pontuação do Interporto-TO. No saldo de gols, critério de desempate, o Flu se sai melhor, com 1, enquanto o time capixaba tem -4. O Interporto teria que, além de vencer, tirar essa diferença em caso de triunfo tricolor para se classificar.

A segunda fase da Copinha terá 30 confrontos, entre primeiros e segundos colocados de grupos diferentes. A decisão é em jogo único. Ao todo, são nove jogos para se chegar ao título da competição.

Na última edição da Copa São Paulo, o Fluminense não foi bem e amargou uma precoce eliminação, ainda na segunda rodada. Apesar da goleada por 10 a 0 contra o Capivariano, os cariocas foram surpreendidos pelo pouco expressivo Primavera, de São Paulo, e acabaram derrotados por 3 a 2.

Sob comando do novo técnico Thiago Gomes, os tricolores buscam seu sexto título do torneio. O Fluminense é o segundo maior campeão da Copinha, tendo levantado o caneco em 1971, 1973, 1977 e 1989. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com nove conquistas.