Fluminense vence Grêmio Osasco e se classifica na Copinha

O Fluminense garantiu sua classificação após vencer o Grêmio Osasco por 2 a 1 neste domingo (8) pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo. Enquanto o time da casa já estava classificado, o Tricolor das Laranjeiras precisava de no mínimo um empate para conseguir uma vaga na segunda fase do torneio.

Pelo outro jogo da rodada no grupo 27, o Interporto-TO empatou com o Real Noroeste por 2 a 2. O time de Tocantins perdia por 2 a 0 e teve um jogador expulso, mas buscou o resultado e entrou novamente na briga pelo segundo lugar.

Time da casa começa melhor, mas Flu domina o primeiro tempo e abre 1 a 0

O Grêmio Osasco iniciou a partida com uma pressão em cima do Fluminense. O time paulista finalizou logo no primeiro lance e teve duas oportunidades em bolas paradas nos dois primeiros minutos. O Flu finalizou somente aos quatro minutos com Pedro, em bola parada, que cruzou para Crepaldi finalizar de cabeça para fora.

O time de casa, motivado pela torcida, pressionou o Tricolor logo no início do jogo, que jogava no contra-ataque. Apesar do posicionamento dos dois times, a posse de bola foi bastante alternada durante o início do primeiro tempo, devido aos passes longos que eram arriscados pelas equipes. A primeira boa chance de gol foi do Grêmio Osasco aos 17 minutos. Após chutão, a bola sobrou para Wesley Santana chutar na área, mas a ela explodiu na defesa tricolor. O Fluminense teve boa oportunidade quatro minutos depois. Pedrinho recebeu passe, driblou um e a bola passou rente à trave. Em outra chance, Patrick soltou um forte chute, para fora. O Tricolor começou uma pressão, e chegou ao gol. Aos 28 minutos, o volante Wendel aproveitou a bola sobrada na entrada da área e finalizou para marcar o seu primeiro gol na Copinha.

Mesmo sem precisar de resultado para classificação, o Grêmio Osasco se adiantou em campo após o gol. O jogo ficou concentrado no meio-campo nos quinze minutos seguintes. Tanto o Fluminense quanto time paulista erravam passes e, quando chegaram ao ataque, finalizaram sem perigo. Aos 44, o Grêmio Osasco quase chegou ao empate. Wesley Alves raspou a bola de cabeça após cobrança de escanteio e a bola passou perto.

Osasco consegue empate, mas cansa e o Tricolor aproveita

O segundo tempo começou aberto, com um ataque do Fluminense e um contra-ataque do Grêmio Osasco, mas ambos sem perigo. Pedrinho protagonizou um belo lance aos dois minutos. Recebeu cruzamento, dominou no peito e chutou, mas a bola saiu fraca. O time paulista voltou a pressionar. Depois de seguidos ataques, o Grêmio Osasco chegou ao empate em uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. Martins fez boa cobrança e Wesley Alves igualou o placar aos cinco minutos.

O Tricolor se adiantou após o gol de empate e se arriscou mais. Aos 15 minutos, o Fluminense teve uma chance com Mascarenhas, que chutou forte em cobrança de falta, mas o goleiro Micael fez boa defesa. O goleiro Micael fez lambança e por pouco não se complicou. O Fluminense quase fez o desarme, mas ele conseguiu se redimir. Em mais uma jogada, o Flu parou na trave. Após sobra de escanteio, Evanilson dominou, chutou e a bola explodiu na trave aos 28. O jogo voltou a ficar animado a partir do lance. O Grêmio Osasco se adiantou e foi ao ataque. No contra-ataque tricolor, Bruno Caetano pegou de primeira e fez belo gol aos 30 minutos da etapa final.

O time de Osasco começou a aparentar cansaço e errava passes, enquanto o Fluminense vinha numa crescente após as alterações que o técnico Thiago Gomes realizou na metade da segunda etapa. Nos dez minutos finais, o Osasco teve boas oportunidades, mas sem riscos. O goleiro do time paulista ainda precisou fazer boa defesa após o chute de Talles aos 45. O Grêmio Osasco teve o último lance aos 49, numa bola parada, ao seu favor, mas não conseguiu aproveitar.