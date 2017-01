Sem William Matheus, grupo de 13 jogadores se reapresenta ao Fluminense

Google Plus

(Foto: Divulgação/Fluminense FC)

O CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva ficou movimentado nesta segunda-feira (9). O segundo grupo formado por 13 jogadores se reapresentou ao Fluminense nesta manhã e se juntou aos outros 20 nomes que iniciaram a pré-temporada no último dia 4. Gustavo Scarpa, destaque da última temporada, é um deles.

A principal ausência fica por conta de Willian Matheus, que negocia sua saída e não compareceu à reapresentação. O lateral-esquerdo está fora dos planos da diretoria e é especulado no Coritiba. A tendência é que retorne ao Toulouse, clube detentor de seu passe, até sua situação ser resolvida.

Outro que também não apareceu é Lucas Fernandes, no entanto, o motivo é simples: devido a alteração da data de reapresentação, anteriormente marcada para dia 11 e adiantada para o dia 9, o jogador não conseguiu trocar sua passagem de vinda para o Rio. O clube o aguardo na terça-feira (10), para iniciar os trabalhos.

Michael também é ausência. Ele sofreu um acidente de carro no último domingo (7), em Rio Preto, interior de São Paulo, onde o veículo se chocou com uma vaca. O jogador sofreu uma pancada na cabeça e está em observação no hospital, fora de perigo.

Confira a lista de reapresentação:

GOLEIRO

Júlio César

LATERAL-ESQUERDO

Giovanni

ZAGUEIROS

Gum e Henrique

VOLANTE

Pierre

MEIAS

Danielzinho e Gustavo Scarpa

ATACANTES

Danilinho , Felipe Amorim, Henrique Dourado, Marcos Junior, Osvaldo e Pedro