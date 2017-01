Destaque no Avaí, Renato retorna buscando uma segunda chance no Fluminense

Destaque no Avaí, Renato volta para o Fluminense buscando uma nova chance

Natural de Maceio, Alagoas, José Renato da Silva Júnior, mais conhecido como Renato, é um lateral-direito que após um ano de empréstimo para o Avaí retorna ao Fluminense buscando se firmar no elenco. Com as saídas de Igor Julião e W.Silva, Renato pode conquistar a vaga de titular na equipe, já que volta para o Tricolor Carioca com moral após ser um dos destaques da campanha do time catarinense na Série B, que ficou em segundo lugar na competição, garantindo o acesso.

Começo da carreira

Renato iniciou sua jornada no futebol jogando pelo Sport Club Corinthians Alagoano e teve passagem pelo Sociedade Esportiva São Luiz. Em 2010 despertou interesse do Sport Club do Recife e foi contratado, onde atuou até 2012. No ano seguinte foi emprestado para o ABC Futebol Clube, onde ficou um ano e foi peça fundamental na campanha que livrou o time do rebaixamento para a série C. Após o término do contrato, Renato voltou para o Sport, onde não teve muitas oportunidades e, mais um vez, foi emprestado para o ABC.

Contrato com o Fluminense e novo empréstimo

Em seu segundo empréstimo para o ABC, em 2014, Renato chamou a atenção de diversos clubes, e, após negociações, o Tricolor Carioca fechou contrato com o lateral até 2017. Naquela ocasião, o vínculo dele com o clube potiguar iria até 31 de dezembro e com Sport, até 30 de junho de 2015.

O jogador, até então com 24 anos, se empolgou com a transferência, e carregava a ideia de fazer história vestindo a camisa do Fluminense. O que não aconteceu.

Com a camisa Tricolor foram apenas 18 jogos e um gol marcado. O atleta não brilhou e logo foi emprestado para o Avaí, para disputar, novamente, a série B, que já havia disputado jogando pelo Sport e ABC. Pelo time da Ressacada Renato mostrou o melhor de seu futebol. Atuou em 53 jogos em 2016, marcando oito gols e contribuindo com nove assistências, partidas essas disputadas na série B, Primeira Liga, Campeonato Catarinense e Copa do Brasil. O lateral, que também pode jogar de meio campo, brilhou e ajudou a equipe a voltar para a elite do futebol brasileiro, ficando atrás apenas do Atlético Goianiense, campeão naquele ano.

Com o final do empréstimo de um ano, o atleta retorna ao Fluminense, que carece de lateral-direito, querendo mostrar o seu valor, para isso terá que conquistar a confiança do seu novo treinador, Abel Braga.