Toulouse-FRA dá aval para empréstimo entre Flu e Coritiba por William Matheus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Atualmente emprestado para o Fluminense, o lateral William Matheus está próximo de defender o Coritiba. Segundo o empresário do jogador, Diego Corrêa, o clibe paranaense já recebeu o aval do Toulouse-FRA, equipe que possui o direitos do atleta.

"Estamos esperando a autorização chegar, o desfecho está bem próximo. A liberação já foi aceita pelo Toulouse", declarou o empresário.

Solicitado pelo técnico Paulo César Carpegiani à diretoria do Coxa, o lateral direito não está nos planos do comandante tricolor Abel Braga, despertando assim interesse do Coritiba, que já conta com o titular Carlinhos e teve a volta de Henrique, que defendeu o rival Paraná na última temporada. No início da negociação entre os clubes, o alviverde paranaense tentou o repasse do jogador com extensão de vínculo até dezembro, mas o mesmo deve ser firmado até o mês de junho.

William Matheus é carioca e foi revelado nas categorias de base do Figueirense, obtendo boas passafens pelo Botafogo-DF, Tombense, Democrata-GV e Boca Júnior-SE até chegar em 2011 ao Bahia, onde jogou pelo time sub-23. No ano seguinte, defendeu o Vasco, mas, se destacou no Goiás em 2013. Contratado pelo Palmeiras em 2014, o lateral disputou 16 jogos até assinar contrato por quatro temporadas com o Toulouse. Após dois anos na França, William Matheus voltou ao Brasil e acertou com o Flu no meio de 2016, disputando 24 partidas com a camisa tricolor.