Fluminense encara Figueirense pela segunda fase da Copinha

Fluminense e Figueirense se enfrentam na tarde desta quinta-feira (11), às 16h, no estádio Conde Rodolfo Crespi, em duelo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor busca recuperação após ser classificado apenas no último jogo da etapa anterior, enquanto o Alvinegro chega invicto para a disputa.

Quem ganhar a partida enfrentará o vencedor do confronto entre Grêmio Osasco e Juventus-SP, que será realizado às nesta quinta (11), às 19h.

Fluminense chega com desconfiança

O Fluminense não conseguiu ter um bom desempenho na primeira fase e poderia ter sido eliminado caso houvesse uma combinação de resultados na última rodada, finalizando a fase anterior como vice-líder do grupo 27. A equipe venceu a primeira partida contra o Real Noroeste-ES, mas a inesperada derrota para o Interporto-TO dificultou a campanha tricolor. No terceiro confronto, venceu o Grêmio Osasco e garantiu sua classificação.

Na última edição da Copa São Paulo, o Fluminense não foi bem e amargou uma precoce eliminação ainda na segunda rodada. Apesar da goleada por 10 a 0 contra o Capivariano, os cariocas foram surpreendidos pelo pouco expressivo Primavera, de São Paulo, e acabaram derrotados por 3 a 2.

Sob comando do novo técnico Thiago Gomes, os tricolores buscam seu sexto título do torneio. O Fluminense é o segundo maior campeão da Copinha, tendo levantado o caneco em 1971, 1973, 1977 e 1989. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com nove conquistas.

Figueirense quer manter invencibilidade

Já o Figueirense somou sete pontos no grupo 28 e não se complicou. Começou sua jornada com um empate diante do Sete de Setembro-AL, mas depois venceu as duas partidas que restavam, contra Portuguesa e Juventus-SP, e garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo.