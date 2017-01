De revelação no Botafogo ao título no Palmeiras: relembre a trajetória de Lucas

O Fluminense anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (12), a contratação do lateral-direito Lucas, que já estava participando da pré-temporada junto com o elenco tricolor no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca. O clube aguardava um documento do Palmeiras, mas o jogador já estava trabalhando com o grupo.

Aos 28 anos, Lucas teve passagens por Figueirense, Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro. No glorioso alvinegro carioca, o lateral-direito obteve mais sucesso na carreira e, logo depois, transferiu-se para o alviverde paulista, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado para o Cruzeiro.

Ainda com contrato em vigor com o Palmeiras e sem fazer parte dos planos do técnico Eduardo Baptista, será novamente emprestado por uma temporada, desta vez para o Fluminense. Quer saber mais sobre a carreira do novo reforço do tricolor carioca? A VAVEL Brasil conta mais abaixo. Confira.

Início no Figueirense e sucesso no Botafogo

Lucas iniciou a carreira no Figueirense, em 2007, e estreou no Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Atuou pela equipe de Santa Catarina até 2010, quando começou a chamar a atenção dos times da primeira divisão. Após o término do Brasileirão daquele ano, assinou contrato de cinco anos com o Botafogo.

No Botafogo, Lucas teve o melhor momento da carreira. Ficou no glorioso alvinegro até 2014. Neste período, foi titular absoluto da equipe e atuou em 141 jogos. Chegou a ser contestado por ter o pavio curto, o que gerou várias expulsões, como na final do Campeonato Carioca de 2012, contra o Fluminense. Naquele ano, o Botafogo terminou com o vice-campeonato e Lucas foi taxado de "vilão".

Entretanto, o ano de 2012 foi vitorioso para o Botafogo, que conseguiu a classificação para a Libertadores de 2013, e para Lucas que foi campeão do Superclássico da América com a Seleção Brasileira contra a Argentina. O glorioso contratou o craque Seedorf, que liderou a equipe na conquista do título do Campeonato Carioca de 2013. Na decisão do primeiro turno contra o Vasco, o lateral-direito marcou o gol do título e virou "herói".

Em 2014, o Botafogo viveu uma forte crise e não tinha condições de pagar os atletas. Com salários atrasados, Lucas deixou o clube após conseguir rescindir o contrato na Justiça. O jogador saiu do clube exigindo R$ 20 milhões, referentes a multa de rescisão contratual e atrasos de salário e direitos de imagem.

Irregularidade no Palmeiras e empréstimo para o Cruzeiro

Após a saída polêmica do Botafogo, Lucas assinou com o Palmeiras por três anos. Em 2015, reencontrou seu ex-treinador no Botafogo, Oswaldo de Oliveira. Logo, assumiu a titularidade e, mesmo após a saída do técnico e a chegada de Marcelo Oliveira, continuou intocável e chegou a ser especulado na Seleção Brasileira.

Em 2015, Lucas foi o segundo jogador de linha que mais atuou - 56 partidas, dois jogos a menos que o zagueiro Vitor Hugo. O lateral-direito tornou-se um dos líderes do elenco e tinha respeito interno. No mesmo ano, foi campeão da Copa do Brasil com o Verdão, mas foi expulso no primeiro jogo da final contra o Santos depois de agredir Lucas Lima e, após isso, começou a demonstrar sinais de irregularidade.

(Foto: Reprodução)

Bastou virar o ano e em 2016 o lateral-direito não conseguiu obter o mesmo sucesso de antes. Lucas apresentou atuações ruins no início do ano e começou a perder espaço com o técnico Cuca. Após a eliminação do Palmeiras na Libertadores e sem fazer mais parte dos planos do treinador, foi emprestado para o Cruzeiro.

Lucas não teve uma boa passagem no Cruzeiro. Apesar da boa estreia, acumulou críticas e expulsões polêmicas, incluindo uma no clássico contra o Atlético-MG. O lateral-direito foi duramente criticado pela torcida nas redes sociais.