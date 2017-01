Fluminense derrota Figueirense em jogo de seis gols e se classifica na Copa São Paulo

(Foto: Divulgação/FluminenseFC

Nesta quinta-feira (11), o Fluminense fez partida contra o Figueirense no estádio Conde Rodolfo Crespi, válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. O Fluminense venceu por 4 a 2 e se classificou com gols de Eduardo, Paulinho e Evanílson. Os gols alvinegros foram marcados por Igor.

O Tricolor agora enfrenta o vencedor do confronto entre Grêmio Osasco e Juventus-SP, pela terceira fase do torneio. Na fase de grupos, o Fluminense enfrentou o Grêmio Osasco na última rodada e venceu por 2 a 1. O confronto entre Figueirense e Juventus-SP resultou em triunfo alvinegro por 2 a 0.

Fluminense abre três de vantagem e vê Figueirense encostar em dois minutos

O Fluminense começou o jogo com iniciativas de ataque. Mas, diferente do que houve nos outros jogos, apareceu com jogadas pontuais. Logo aos cinco minutos quase chegou ao primeiro gol. Bruno Caetano finalizou, o goleiro Gianluca espalmou e Schutz finalizou para fora. O Figueirense jogava defensivamente, esperando o Tricolor errar para ter alguma chance de gol. Aos 10, Igor puxou contra-ataque e tentou dar assistência para Fernando, mas errou.

E o Tricolor chegou ao primeiro gol com Eduardo. Numa cobrança de escanteio cobrada por Pedrinho, o zagueiro estava bem posicionado e abriu o placar. E, por pouco, Paulinho não marca um lindo gol quatro minutos depois. Após assistência de letra de Pedrinho, Paulinho driblou o goleiro e sofreu pênalti. Pedrinho converteu e ampliou a sua vantagem aos 18 minutos do primeiro tempo.

Com dois gols de diferença, o Figueirense foi obrigado a se adiantar. O Tricolor estava bem armado, e o Alvinegro tinha poucas armas. A linha defensiva do Flu era segura e o ataque correspondia. Aos 25 minutos, Igor cobrou falta para meta tricolor, sem perigo, uma das poucas oportunidades do time catarinense até então.

Aos 27, o Fluminense teve outra oportunidade. Pedrinho fez lançamento para Bruno Caetano, que finalizou para fora. Três minutos depois, outro gol tricolor. Mascarenhas enfiou bola para Paulinho, que se antecipou à zaga e finalizou de cobertura para marcar o terceiro gol do Flu.

O Figueirense acordou para o jogo aos 34 minutos. Igor recebeu bola na entrada da área e chutou para marcar o primeiro gol. Outro gol alvinegro aconteceu em seguida. Igor aproveitou bola sobrada na área após um escanteio e fez seu segundo gol. Aos 42, o artilheiro da partida cobrou falta na área e Pereira cabeceou por cima do gol tricolor. O catarinense terminou a primeira etapa por cima, apesar da vantagem do time carioca.

Figueirense ataca mais, mas Flu faz o quarto gol

Na volta dos times, o panorama voltou a ser aquele do início do jogo. O Fluminense tinha a posse de bola e jogadas de habilidade. O volante Wendel arriscou um chute que deu trabalho para o goleiro Gian Luca já aos cinco minutos. O Figueirense permaneceu no seu campo esperando o erro do Fluminense para engatar uma jogada. Aos oito minutos, Ceará chegou com velocidade e tentou cruzar para Caio, mas a bola foi nas mãos do goleiro Léo Lang.

O Figueirense esfriou e o Fluminense administrou o resultado. Aos 18 minutos, o Tricolor ficou perto do quarto gol, mas o juiz anulou. Patrick, que entrou no segundo tempo, finalizou e o goleiro não alcançou a bola, mas o atacante estava impedido. No minuto seguinte, foi a vez do Alvinegro assustar. Caio cabeceou para cima do gol. Malaquias, aos 21, arriscou de fora da área e a bola passou perto da meta do time carioca.

Mas era o dia do Tricolor. Paulinho fez boa roubada de bola na saída de bola, adiantou para Evanílson, em posição legal, que driblou o goleiro e marcou mais um golaço para o Flu aos 25 minutos. Aos 33, Paulinho driblou dois e deixou Patrick na cara do gol, mas o atacante errou o chute.

Nos 10 minutos finais, a equipe catarinense pressionou e teve boas oportunidades. Aos 36, Ceará fez cruzamento em direção a Igor que, perto da área, tentou cabecear, mas não alcançou a bola. Perto de acabar a partida, o Alvinegro passou perto de diminuir com uma cobrança de falta de Sidney, que passou rente à trave.