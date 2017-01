Com Renato Chaves na zaga e Henrique Dourado no ataque, Abel esboça Flu para 2017

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O técnico Abel Braga esboçou nesta quarta-feira (11), no CT Pedro Antônio, pela primeira vez como deve ficar o time titular do Fluminense para a temporada de 2017. Ainda na espera por alguns reforços, o treinador já começou a montagem dos titulares com as peças que têm a disposição.

Abel Braga realizou treino em campo reduzido e dividiu o elenco em três times. Na equipe principal, as novidades são velhos conhecidos da torcida tricolor, casos do zagueiro Renato Chaves, os laterais Léo e Renato, o volante Luiz Fernando e os atacantes Matheus Alessandro e Henrique Dourado. Dos titulares de 2016, apenas Henrique, Douglas, Gustavo Scarpa e Wellington foram mantidos.

O zagueiro Renato Chaves e o atacante Henrique Dourado tiveram oportunidades na equipe titular em 2016, mas o primeiro se machucou e ficou fora o restante do ano e o segundo não agradou. Luiz Fernando retorna da experiência na filial do clube na Eslováquia, o STK Fluminense Samorín, enquanto Matheus Alessandro subiu da base para o time profissional. Já Léo e Renato, retornam de empréstimo e estão nos planos de Abel Braga, já que agradaram no Londrina e Avaí, respectivamente.

Os dois reforços equatorianos, Orejuela e Sornoza, não participaram da atividade desta quarta-feira, pois foram liberados mais cedo para resolverem problemas de documentação. No time esboçado por Abel, a tendência é que entrem nas vagas de Luiz Fernando e Matheus Alessandro, respectivamente. Futuramente, Lucas - que foi anunciado como reforço - deverá brigar com Renato pela posição de titular na lateral-direita.

Com isso, a tendência é que o Fluminense comece no Campeonato Carioca com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Renato, Henrique, Renato Chaves e Léo; Orejuela, Douglas, Gustavo Scarpa e Sornoza; Wellington e Henrique Dourado.