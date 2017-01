Apresentado no Flu, Lucas chega com discurso otimista: "É um recomeço"

(Foto: Marcello Neves/VAVEL.com)

Nesta quinta-feira (12), o lateral-direito Lucas, primeiro reforço do Fluminense pra 2017, foi anunciado oficialmente no CT Pedro Antônio. O atleta já falou como jogador do clube e demonstrou estar otimista com seu retorno ao Rio de Janeiro. Com a saída de Wellington Silva, Lucas chega para assumir a lateral, herdando a camisa 2.

Em coletiva realizada após a apresentação, Lucas comentou sobre seu retorno ao Rio de Janeiro e afirmou que a conversa com Abel Braga foi ponto crucial na sua vinda. "Não pensei duas vezes quando o Abel me ligou. Tinha vontade de voltar para o Rio. O tamanho do clube me fez acreditar". "Boa parte do atleta vem da confiança. A confiança do Abel e dos diretores ajudam a ter uma boa temporada" - comentou.

Quando questionado sobre seu estilo de jogo, Lucas comentou: "Meu estilo mudou desde o Figueirense. Era mais um ala, hoje tenho mais equilíbrio. Vou me adaptar ao que o Abel quer". Outro fator que chamou a atenção, foi a foto tirada no CT onde Lucas aparecia visivelmente acima do peso, o atleta, no entanto, negou tais afirmações e afirmou ter dado risada do caso.

Lucas começou sua carreira no futebol com a camisa do Figueirense e devido ao destaque logo foi negociado com o Botafogo, onde viveu o melhor momento de sua carreira chegando a ser convocado para a disputa do Superclássico das Américas com a camisa da seleção brasileira.

Alegando atraso no pagamento de seus honorários, o jogador rescindiu com o Botafogo por vias jurídicas e assinou com o Palmeiras para a disputa do campeonato brasileiro de 2015. Devido ao grande número de jogadores no elenco palmeirense e a sua irregularidade, foi negociado com o Cruzeiro por empréstimo.

Em Minas Gerais, o lateral não viveu bons momentos, tendo como principal fator seu comportamento que lhe rendeu algumas expulsões durante o campeonato. De volta ao Palmeiras e com o contrato renovado por mais um ano, o jogador foi negociado ao Fluminense, onde chega para assumir a lateral direita já que o antigo dono da posição, Wellington Silva, foi emprestado ao Bahia.

Lucas é o primeiro reforço contratado em 2017 já que Sornoza e Orejuela já tinham compromisso firmado com o clube desde meados de 2016. No entanto, não deve ser o último, já que o tricolor segue no mercado em busca de mais um lateral e um atacante. Nomes como de Alemão e Barcos são cogitados.