Otimista, Veiga comenta sobre reforços, mas afirma: "Não faremos loucuras"

(Foto: Marcello Neves/VAVEL.com)

O vice de futebol do Fluminense, Fernando Veiga, concedeu entrevista nesta quinta-feira (12) no CT Pedro Antônio. O dirigente comentou a situação do clube no mercado, além de comentar negociações em curso e de pedir tranquilidade ao torcedor.

Vindo de um ano conturbado, o Fluminense chega para 2017 pressionado por seu torcedor que, acostumado com as glórias recentes do clube, criticam a apatia da diretoria. Veiga, no entanto, afirmou: "Precisamos apagar a imagem que ficou no último Brasileiro. O Fluminense não é clube que fica 10 jogos sem vencer"

Questionado pela torcida pela falta de movimentação no mercado, Veiga garantiu a força do elenco que conta com jogadores da base além dos reforços já anunciados. Mas, apesar disso, acredita que o elenco tricolor precisa ser enxugado, mas que isso foge da alçada do clube.

"Além dos reforços, temos os jogadores que retornam de empréstimo e subiram da base que somam ao elenco"."O elenco é grande e é complicado para o treinador. Ideal é ter de 28 a 30 jogadores. Precisamos enxugar o elenco"."Alguns atletas, mesmo sabendo que não estão nos planos, não querem sair. É um direito do atleta pois tem contrato"

Outro ponto tocado na coletiva foi o caso do lateral Alemão, jogador do Botafogo que esteve perto do acerto com o Fluminense. Entretanto, Veiga não comentou a negociação e afirmou que o Fluminense está bem servido de lateral-direito, deixando claro que o clube não fará loucura para contratar o jogador que - ultimamente - tem estado próximo do acerto com o Internacional.

O Fluminense fará um jogo treino nesta sexta-feira às 16h contra o Macaense, a partida será realizada no CT.