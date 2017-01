Fluminense x Juventus-SP ao vivo online pela Copinha 2017

Atualiza o conteúdo

O vencedor do confronto entre Fluminense e Juventus-SP avança para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior e enfrentará o vencedor da partida entre Santos x Avaí.

O caminho do Fluminense até aqui: na fase de grupos, a equipe de Laranjeiras terminou em 2º lugar no grupo 27 com 6 pontos e duas vitórias em três jogos. Na segunda fase, já pelo mata-mata, eliminou o Figueirense, o líder do grupo 28.

O caminho da Juventus-SP até aqui: na fase de grupos, a equipe da famosa Rua Javari terminou em 2º lugar no grupo 28 com 6 pontos e duas vitórias em três jogos. Na segunda fase, já pelo mata-mata, eliminou o Grêmio Osasco, líder do grupo 27.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Juventus-SP, válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. A bola rola às 16h. Fique ligado!