Fluminense enfrenta Juventus-SP em disputa por vaga nas oitavas de final da Copinha

O Fluminense tem uma dura missão na briga pela vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Na tarde desta sexta-feira (13), às 16h (de Brasília), o Tricolor vai à famosa Rua Javari enfrentar a Juventus-SP diante de sua torcida.

Fluminense e Juventus-SP terminaram a primeira fase da competição em segundo lugar nos grupos 27 e 28, respectivamente. Na segunda fase, o Tricolor eliminou o Figueirense, enquanto a equipe do bairro de Mooca eliminou o Grêmio Osasco.

Após goleada, Fluminense busca mais uma vitória para embalar na Copinha

O Fluminense avançou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior com desconfiança, já que na fase de grupos a equipe teve atuações fracas e ainda terminou derrotada pelo Inteporto-TO. A classificação só veio na última rodada após vencer o Grêmio Osasco.

Por ironia do destino, a melhor atuação do Fluminense na Copinha viria na segunda fase diante do líder do grupo 28, o Figueirense. Com grande atuação dos 'Moleques de Xerém', o time carioca atropelou os catarinenses por 4 a 2.

Na última edição da Copinha, o Fluminense aplicou a maior goleada do torneio (10 a 0 contra o Capivariano), mas caiu na segunda fase para o Primavera. Neste ano, chegar na terceira fase já superou a campanha passada. O Tricolor é o segundo maior campeão do torneio com cinco títulos, atrás apenas do Corinthians.

Juventus-SP tenta surpreender Fluminense e avançar para as oitavas

Um dos times mais tradicionais de futebol em São Paulo, a Juventus de Mooca busca dar novas alegrias aos seus torcedores. A primeira alegria de 2017 pode ser nesta sexta-feira, no estádio da Rua Javari, contra o Fluminense, pela Copa São Paulo de Futebol Junior.

Depois de terminar a primeira fase em segundo lugar e eliminar o Grêmio Osasco na casa dos rivais na segunda fase, a Juve quer surpreender mais e busca eliminar o Fluminense para chegar nas oitavas de final da Copinha.

Em 2016, o Fluminense foi eliminado para o Primavera, também de São Paulo. Com base nesse retrospecto e levando em conta a reformulação da base do time carioca, a Juventus quer aproveitar tudo isso para avançar na Copinha. O time de Mooca tem um título do torneio, conquistado em 1983.