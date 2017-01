Juventus domina Fluminense, conquista virada e avança às oitavas na Copinha

O ótimo público presente no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, em São Paulo, presenciou grande disputa pela vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta sexta-feira (13), Fluminense e Juventus entraram em campo e, apesar de sair na frente, o tricolor não conseguiu segurar o Moleque Travesso, que virou e venceu por 2 a 1.

Foi uma partida agitada na Rua Javari. Se o Fluminense vinha crescendo a cada jogo na Copinha, o Juventus tinha 100% de aproveitamento com sua equipe titular, sendo sua única derrota quando utilizou os reservas. Desta forma, o primeiro tempo teve um gol para cada lado e superioridade paulista. No segundo, Vinícius foi herói e, mesmo com pressão carioca, o Moleque Travesso saiu com a vitória.

Com esse resultado, o Juventus avança para as oitavas de final da Copinha e terá grande desafio pela frente, visto que enfrenta o vencedor do duelo entre Santos x Avaí, que jogam ainda nesta sexta-feira.

Fluminense sai na frente, mas sente pressão do Juventus e cede empate

O Fluminense começou jogando melhor e assumiu o controle das ações na partida. Sem perder tempo, aos 8 minutos Mascarenhas fez jogada individual na entrada da área, ameaçou bater com a direita, puxou para a esquerda e finalizou no canto, contando com falha do goleiro Tanaka para abrir o placar.

Precisando marcar, o Juventus saiu atrás do empate e deu muito trabalho ao tricolor. Com apoio grande da torcida, a equipe chegou perto aos 19 minutos, quando o goleiro Léo Lang precisou fazer milagre e salvou o Flu. A equipe paulista ainda seguiu pressionando, enquanto os cariocas tentavam jogadas rápidas sem sucesso.

O confronto seguiu brigado e com muitas faltas, mas isso não diminuiu o empenho principalmente do time paulista. O Juventus foi para cima, parando na defesa tricolor e em finalizações ruins. Enquanto isso, o Fluminense se segurou como pôde até os 43 minutos, quando Cesinha cobrou escanteio e Thiaguinho, sozinho, subiu para cabecear e marcar o empate.

Juventus vira no início e segura Flu

Assim como no primeiro tempo, o Fluminense começou pressionando bastante e teve boas chances, mas não conseguiu marcar. Do outro lado, o Juventus disputava os lances e não desistia da bola. A equipe de São Paulo, porém, foi forçada a fazer uma alteração quando Bahia, ainda nos minutos iniciais, saiu lesionado. Vinícius, seu substituto, não demorou a honrar a chance e, aos 8', o zagueiro acertou cabeçada no fundo da rede depois de escanteio e marcou o 2 a 1.

Com o resultado parcial, o Fluminense precisou correr atrás do prejuízo e sair para o jogo. Do outro lado, os meninos do Moleque Travesso se fecharam na defesa, mas ainda conquistaram oportunidades no ataque com o espaço deixado pelo tricolor.

Enquanto o Flu sofria para conseguir boas chances e para passar por Tanaka, o Juventus controlava o tempo e o placar, assustando ainda o goleiro Léo Lang. Desta forma, o Fluminense não conseguiu acertar e, mesmo com cinco minutos de acréscimo, acabou eliminado da Copa São Paulo.